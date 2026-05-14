Giao thông “đa trục” kết nối sân bay Long Thành

Theo quy hoạch, các trục giao thông chính đảm nhiệm việc kết nối sân bay Long Thành với TPHCM gồm các tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3 TPHCM cùng các tuyến đường tỉnh 25B, 25C.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên (bên trái) kiểm tra và làm việc tại dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ảnh: Hoàng Anh

Báo cáo tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết đến cuối năm 2026, hệ thống giao thông đường bộ kết nối giữa sân bay Long Thành với TPHCM sẽ cơ bản hoàn chỉnh theo hướng liên tục và liên thông.

Đối với tiến độ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tuyến chính của các dự án thành phần 2 và 3 hiện đã được đưa vào khai thác, trong khi dự án thành phần 1 dự kiến cũng sẽ thông xe tuyến chính vào ngày 18/5 tới.

Với cao tốc Bến Lức - Long Thành, các hạng mục cuối đang được tăng tốc thi công, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ trong tháng 9.

Nút giao giữa cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và Biên Hòa - Vũng Tàu để kết nối sân bay Long Thành. Ảnh: Hoàng Anh

Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đang được mở rộng từ 4 làn xe lên 8-10 làn xe, cơ bản hoàn thành vào cuối năm nay, riêng hạng mục cầu Long Thành dự kiến hoàn thành trong quý 2/2027.

Theo Thứ trưởng Tuấn, khi hoàn thành mở rộng dự án cao tốc đoạn TPHCM - Long Thành, thời gian di chuyển từ khu vực Thủ Thiêm (TPHCM) đến sân bay Long Thành sẽ rút ngắn còn khoảng 40 phút và có thể chỉ còn 30 phút trong điều kiện thuận lợi. Đây sẽ là trục giao thông chính, đáp ứng khoảng 75% nhu cầu đi lại của hành khách giữa sân bay Long Thành và TPHCM.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tặng quà cho các đơn vị thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ảnh: Hoàng Anh

Với tuyến vành đai 3 TPHCM, mục tiêu được đặt ra là thông xe toàn tuyến vào tháng 6 tới. Cùng với đó, các tuyến tỉnh 25B, 25C do Đồng Nai đầu tư với quy mô lên đến 10 làn xe đang được triển khai sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới kết nối khu vực.

“Đến cuối năm 2026 cơ bản không còn lo ngại về bài toán kết nối giao thông giữa sân bay Long Thành với TPHCM và các khu vực lân cận” - Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn nhấn mạnh.

Lập lại đường găng tiến độ sân bay Long Thành

Song song với việc hoàn thiện hạ tầng kết nối, dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 đang được tăng tốc thi công, hướng tới mục tiêu đưa vào khai thác thương mại cuối năm 2026.

Ban QLDA sân bay Long Thành (bên trái) báo cáo với với đoàn công tác Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội. Ảnh: Hoàng Anh

Ông Vũ Phạm Nguyên An, Giám đốc Ban QLDA sân bay Long Thành cho biết các gói thầu then chốt đã được rà soát, thiết lập lại đường găng tiến độ theo từng mốc cụ thể nhằm kiểm soát chặt quá trình thi công và bảo đảm mục tiêu đề ra.

Trong đó, riêng gói thầu nhà ga hành khách hiện có khoảng 3.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công liên tục trên công trường. Đối với thiết bị nhập khẩu, khoảng 95% khối lượng đã được tập kết, trong đó gần 80% hoàn thành lắp đặt.

Phía Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã thành lập chi nhánh sân bay Long Thành, chuẩn bị cho công tác vận hành, khai thác sân bay lớn nhất cả nước trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên (đứng giữa) trực tiếp kiểm tra hạng mục nhà ga hành khách sân bay Long Thành. Ảnh: Hoàng Anh

Đoàn công tác kiểm tra các hạng mục bên trong nhà ga sân bay Long Thành. Ảnh: Hoàng Anh

Phát biểu tại công trường, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề nghị các đơn vị liên quan làm rõ những khó khăn, vướng mắc đang tồn tại tại các dự án trọng điểm.

Đối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, ông yêu cầu tính toán cụ thể tiến độ hoàn thiện các hạng mục còn lại như trạm thu phí, khu nhà điều hành, bảo đảm điều kiện vận hành đồng bộ khi đưa vào khai thác.

Với sân bay Long Thành, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý về việc hoàn thiện đồng bộ các hạng mục, bảo đảm điều kiện khi đưa dự án vào khai thác thương mại.