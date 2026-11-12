Dự thảo Luật An toàn thực phẩm đề xuất người bán hàng rong và kinh doanh thức ăn đường phố được miễn một số loại giấy tờ thủ tục nhưng vẫn phải tuân thủ các điều kiện về an toàn thực phẩm.

Đề xuất miễn thủ tục hành chính quán ăn nhỏ lẻ, hàng rong

Buôn bán nhỏ lẻ, từ những gánh hàng rong, xe đẩy ven đường cho đến các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố từ lâu đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam. Đây không chỉ là nền kinh tế "vỉa hè" mà còn là sinh kế thường nhật của hàng triệu người dân lao động.

Dự thảo Luật An toàn thực phẩm sửa đổi đã đề xuất cắt giảm cơ bản thủ tục tiền kiểm không phù hợp với thực tiễn.

Quán hàng rong và thức ăn đường phố được đề xuất giảm bớt thủ tục hành chính. Ảnh: Thu Hoàng

Theo dự thảo, các đối tượng như cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, người bán hàng rong, và kinh doanh thức ăn đường phố được xếp vào danh mục miễn cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Đồng thời, các thực phẩm được chế biến tại cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố và cơ sở nhỏ lẻ cũng thuộc diện được miễn đăng ký bản công bố sản phẩm và miễn công bố tiêu chuẩn sản phẩm.

Như vậy, thay vì phải làm thủ tục để được đưa sản phẩm ra lưu thông trên thị trường, được cấp giấy phép hoạt động, người buôn bán nhỏ lẻ có thể dễ dàng tham gia hoạt động kinh doanh thực phẩm phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của bản thân.

Trao đổi về những đổi mới trong dự thảo luật, bà Nguyễn Thị Hoa, một tiểu thương bán xôi lâu năm tại chợ tạm Quan Hoa (Hà Nội), chia sẻ rằng từ trước đến nay những người buôn bán nhỏ như bà luôn thấp thỏm lo âu mỗi khi cơ quan chức năng kiểm tra giấy tờ thủ tục.

Bà bày tỏ niềm vui mừng khi nghe tin dự thảo luật có chủ trương miễn giảm bớt các thủ tục hành chính phức tạp và giấy phép rườm rà cho người bán hàng rong hay cơ sở nhỏ lẻ.

Miễn giấy phép không đồng nghĩa với việc buông lỏng quản lý

Đại diện ban soạn thảo khẳng định: Dù được đề xuất giảm bớt thủ tục, các cơ sở kinh doanh, buôn bán thực phẩm nhỏ lẻ, điểm bán thức ăn đường phố, điểm bán hàng lưu động vẫn phải tuân thủ các điều kiện về an toàn thực phẩm.

Theo đó, các điều kiện tối thiểu phải tuân thủ bao gồm: sử dụng nguồn nước bảo đảm tiêu chuẩn nước sạch sinh hoạt, địa điểm kinh doanh bảo đảm các nguyên tắc phòng tránh ô nhiễm thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm phải rõ nguồn gốc, người bán hàng phải tuân thủ thực hành vệ sinh tốt trong quá trình chế biến, phục vụ…

Bên cạnh đó, người kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ cần phải thông báo thông tin cá nhân, địa điểm kinh doanh và cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm để cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thực hiện các biện pháp hậu kiểm.

Song song đó, dự thảo Luật đã quy định rõ trách nhiệm của UBND cấp xã trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, các điểm kinh doanh thức ăn đường phố.