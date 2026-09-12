Hai ngày qua, phường Phong Điền (Thành phố Huế) đã ghi nhận 121 công nhân Công ty Dệt may Scavi Huế có dấu hiệu nghi ngộ độc thực phẩm. Tất cả bệnh nhân được đưa vào cấp cứu và điều trị tích cực tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 và Trung tâm Y tế Phong Điền.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế Thành phố Huế chỉ đạo cơ sở y tế đang tiếp nhận nạn nhân tập trung tối đa nguồn lực, ưu tiên cứu chữa, tuyệt đối không để xảy ra trường hợp ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng người bệnh.

Bộ Y tế đề nghị điều tra vụ nghi ngộ độc ở Thành phố Huế. Ảnh: N. Huyền

Bên cạnh công tác điều trị, ngành y tế địa phương được yêu cầu phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định đơn vị cung cấp nguyên liệu, thức ăn nghi ngờ. Đồng thời, lực lượng chức năng cần nhanh chóng lấy mẫu thực phẩm và mẫu bệnh phẩm gửi kiểm nghiệm nhằm tìm ra nguyên nhân gây ngộ độc. Cục An toàn thực phẩm nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm (nếu có) và công khai kết quả điều tra để kịp thời cảnh báo cho người dân.

Ngoài ra, Sở Y tế Thành phố Huế cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tuân thủ nghiêm ngặt quy định an toàn vệ sinh thực phẩm. Các đơn vị phải kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc nguyên liệu, bảo đảm vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển, bảo quản; thực hiện đúng quy trình kiểm thực ba bước và lưu mẫu thực phẩm theo quy định. Công tác tuyên truyền cũng hướng đến nâng cao nhận thức cho người dân và các nhà hàng, đơn vị chế biến khi phục vụ các sự kiện tập trung đông người.