Tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội chiều nay về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan nêu thực tế, giá dịch vụ y tế là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người dân và hiệu quả công tác khám chữa bệnh.

Do đó, việc sửa luật lần này cần hướng tới đồng bộ, thống nhất giữa Luật Giá và Luật Khám bệnh, chữa bệnh, giúp các cơ sở y tế thuận lợi hơn khi triển khai.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan thảo luận tại tổ chiều nay

Bà đề nghị sửa mục 18, phụ lục 2 của Luật Giá: Bộ Y tế chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Nội dung này phù hợp với khoản 4 điều 110 luật Khám bệnh, chữa bệnh: Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quyết định hoặc phân cấp giá dịch vụ cho các cơ sở trực thuộc.

Bà Đào Hồng Lan cho hay: “Thực tế hiện nay, Bộ Y tế đang phải làm giá cho cả Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Đây là việc rất vướng mắc, mất nhiều thời gian và quy trình lòng vòng”.

Theo bà, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an hiện có hơn 1.000 cơ sở khám, chữa bệnh, từ bệnh viện tuyến trung ương tới trạm y tế quân - dân y kết hợp... Việc Bộ Y tế phải trực tiếp định giá cho toàn bộ hệ thống này khiến công tác quản lý phức tạp, kéo dài và không phù hợp với nguyên tắc phân cấp.

"Chúng tôi đã bàn với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và hai Bộ cơ bản thống nhất. Giá phòng bệnh đã có quy định trong luật, vì vậy giao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý. Giá khám bệnh, chữa bệnh đề nghị giao luôn cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quyết định đối với đơn vị trực thuộc. Bộ Y tế lo giá cho các đơn vị của Bộ Y tế. UBND tỉnh triển khai đối với các đơn vị địa phương và các đơn vị khác trên địa bàn (trừ Bộ Y tế, Quốc phòng, Công an)", Bộ trưởng Y tế nêu đề xuất.

Bà Lan đề nghị sửa cả Luật Khám bệnh, chữa bệnh trong lần sửa Luật Giá để bảo đảm đồng bộ, tránh chồng chéo.

“Hai nội dung này liên quan trực tiếp đến ngành y tế. Chúng tôi tha thiết đề nghị đưa luôn vào Luật Giá sửa đổi lần này để tạo nguyên tắc chung, thuận lợi cho triển khai, đặc biệt với giá khám, chữa bệnh", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Cần thống nhất phân cấp giá y tế, tránh vượt khung quy định

Thảo luận tại tổ, đại biểu Quốc hội Trần Thị Nhị Hà (Hà Nội) kiến nghị bổ sung ngay trong Luật Giá quy định: Giá dịch vụ khám chữa bệnh tại địa phương không được vượt mức giá do Bộ Y tế quy định, hoặc ghi rõ, thực hiện theo Điều 110 Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Đại biểu Trần Thị Nhị Hà (đoàn Hà Nội). Ảnh: Quốc hội

Đề cập đến vấn đề kê khai giá thuốc bán lẻ, đại biểu Nhị Hà cho biết, tuy nội dung này không được sửa trong dự thảo Luật Giá nhưng thực tế triển khai tại địa phương đang gặp rất nhiều bất cập.

Bà cho hay, Hà Nội có hơn 12.000 nhà thuốc, đại lý bán thuốc, mỗi cơ sở trung bình có khoảng 1.000 đến 10.000 mặt hàng.

"Chúng ta đã có quy định niêm yết giá, cơ sở chịu trách nhiệm niêm yết, không bán cao hơn niêm yết, vậy mà vẫn yêu cầu kê khai giá bán lẻ, giao Chủ tịch UBND thành phố quản lý. Sau đó, Sở Y tế được nhận ủy quyền. Với 12.000 cơ sở, hàng triệu mặt hàng, hệ thống công nghệ thông tin còn chưa đáp ứng, vậy sẽ quản lý thế nào?", bà Hà đặt vấn đề.

Theo đại biểu, chúng ta đã kiểm soát chặt giá bán buôn, giờ thêm kê khai bán lẻ chỉ làm khối lượng công việc của chính quyền địa phương cực kỳ phức tạp. Giá thuốc thay đổi thường xuyên, làm sao bảo đảm quản lý mà không tăng gánh nặng.

"Nội dung này chưa được sửa trong dự thảo lần này, nhưng khi thực hiện quản lý nhà nước, chúng tôi thấy cần xem xét lại để phù hợp, tránh làm nặng thêm công việc của cơ quan quản lý và chính quyền địa phương", bà Hà nêu quan điểm.