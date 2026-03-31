Sở Tài chính TPHCM vừa trình UBND TP phương án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Rừng Sác và xây dựng đoạn nối đường 15B theo hình thức PPP, hợp đồng BT, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 19.000 tỷ đồng, bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng và lãi vay.

Dự án gồm hai phần chính: nâng cấp tuyến đường Rừng Sác dài hơn 35km, từ nút giao cao tốc Bến Lức – Long Thành đến Khu đô thị biển Cần Giờ, mở rộng từ 6 lên 10 làn xe (8 làn cơ giới và 2 làn song hành); xây dựng tuyến đường 15B dài gần 2km, nối từ đường D1 (phường Tân Mỹ) đến ranh dự án cầu Cần Giờ, với quy mô 6 làn xe.

Nếu được phê duyệt, nhà đầu tư dự kiến triển khai từ năm 2026-2028.

Hiện trạng đường Rừng Sác kết nối trung tâm TPHCM với Cần Giờ rộng 6 làn xe. Ảnh: TK

Hiện nay, giao thông xuống Cần Giờ chủ yếu phụ thuộc vào phà Bình Khánh. Do đó, việc đầu tư nâng cấp đường Rừng Sác và xây dựng đường 15B được đánh giá là cần thiết để hình thành trục giao thông xuyên suốt từ Nguyễn Lương Bằng qua Nhà Bè đến cầu Cần Giờ, giảm tải cho các tuyến đường hiện hữu như Huỳnh Tấn Phát và Nguyễn Hữu Thọ.

Đường Rừng Sác từng được nâng cấp năm 2004 với vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, trước sự gia tăng lưu lượng phương tiện khi các dự án lớn như cầu Cần Giờ, khu đô thị lấn biển và các tuyến giao thông liên vùng đi vào hoạt động, tuyến đường này có nguy cơ quá tải nếu không được mở rộng kịp thời.

Bên cạnh dự án này, nhiều công trình lớn khác cũng đang triển khai để kết nối Cần Giờ, như tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ, cầu Cần Giờ, đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu và nút giao Rừng Sác với cao tốc Bến Lức - Long Thành.