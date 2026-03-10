Văn phòng UBND TPHCM vừa ban hành thông báo truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường tại cuộc họp về phương án tuyến và vị trí công trình thuộc Dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ.

Theo đó, lãnh đạo UBND TPHCM giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc tiếp tục chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và Công ty Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed để hoàn thiện phương án trình UBND Thành phố trong tháng 3/2026.

TPHCM sẽ nghiên cứu phương án tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ sẽ đi ngầm qua khu vực Nhà Rồng - Khánh Hội. Ảnh: Nguyễn Huế

Điểm nhấn quan trọng trong chỉ đạo của Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường là yêu cầu nghiên cứu phương án bố trí đoạn tuyến đi ngầm qua khu vực Nhà Rồng – Khánh Hội. Đây là khu vực có giá trị di sản và quy hoạch kiến trúc đặc biệt của thành phố.

Song song với việc đi ngầm, dự án cần bố trí điểm chuyển tiếp từ đoạn ngầm lên đoạn đi trên mặt đất tại khu vực đường Nguyễn Văn Linh, kết hợp với việc bố trí nhà ga phù hợp để kết nối giao thông.

Lãnh đạo TPHCM nhấn mạnh 3 nguyên tắc "vàng" khi hoàn thiện phương án gồm: Hạn chế tối đa bồi thường: Giảm thiểu việc giải phóng mặt bằng và tái định cư để tránh gây xáo trộn đời sống người dân.

Tiếp đến là đảm bảo khoảng cách an toàn và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến các công trình hiện trạng trên tuyến.

Nguyên tắc cuối cùng là phải tương thích với các công trình dự kiến triển khai như không gian ngầm Công viên 23/9, khu vực các cầu và tuyến đường trọng điểm.