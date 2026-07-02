Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế) ngày 2/7 cho biết đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định nguyên tắc xây dựng danh mục dịch vụ kỹ thuật y tế và hướng dẫn thanh toán chi phí dịch vụ kỹ thuật của người tham gia BHYT.

Theo bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, qua quá trình triển khai Thông tư 35/2016 của Bộ Y tế và các văn bản sửa đổi, cơ quan chức năng nhận thấy nhiều quy định chưa rõ ràng, còn thiếu hoặc chưa theo kịp sự phát triển của khoa học, công nghệ trong khám chữa bệnh.

Đặc biệt, khi các bệnh không lây nhiễm như ung thư, bệnh tim mạch ngày càng gia tăng, một số điều kiện thanh toán hiện không còn phù hợp, hạn chế quyền lợi của người tham gia BHYT và làm tăng chi phí người bệnh phải tự chi trả.

Theo dự thảo, Vụ Bảo hiểm y tế đề xuất bổ sung danh mục dịch vụ kỹ thuật có quy định cụ thể về điều kiện, tỷ lệ và mức giá thanh toán.

Dịch vụ chụp PET/CT được đề xuất thanh toán cho ung thư phổi không phải tế bào nhỏ và ung thư thực quản, trường hợp được thanh toán là người đã được chẩn đoán xác định là ung thư, các phương pháp chẩn đoán khác không xác định được giai đoạn, tái phát, di căn hoặc đánh giá đáp ứng điều trị.

Việc thanh toán không quá 1 lần/12 tháng/1 người bệnh và bằng giá dịch vụ kỹ thuật.

Hệ thống máy PET/CT tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM. Ảnh: G.Linh

Tại Việt Nam, ung thư phổi là một trong những bệnh lý ác tính có số lượng người mắc và tỷ lệ tử vong hàng đầu. Năm 2022, có hơn 24.400 ca mắc mới. 80% số bệnh nhân được chẩn đoán mắc ung thư phổi không tế bào nhỏ. Với ung thư thực quản, năm 2022, nước ta ghi nhận khoảng 3.600 ca mắc.

Cùng đó, cơ quan soạn thảo đề xuất mở rộng điều kiện thanh toán BHYT cho chụp PET/CT trường hợp theo dõi sau điều trị đối với u lympho Hodgkin hoặc không Hodgkin. Người bệnh được đề xuất thanh toán tối đa 4 lần trong 24 tháng đầu kể từ khi được chẩn đoán xác định ung thư.

PET/CT được đánh giá là phương tiện ghi hình chẩn đoán không xâm nhập, có nhiều ưu điểm vượt trội trong phân loại giai đoạn ung thư, đánh giá đáp ứng điều trị và theo dõi tái phát.

Đây là kỹ thuật cao, chi phí lớn. Đơn cử theo phê duyệt giá mới nhất (có tính thêm chi phí quản lý) tại Bệnh viện K (Hà Nội) từ ngày 16/6, dịch vụ PET/CT chẩn đoán khối u với ¹⁸FDG có giá gần 21 triệu, chụp PET/CT mô phỏng xạ trị có giá gần 22 triệu đồng/lần. Hai mức giá này chưa bao gồm thuốc cản quang.

Dự thảo cũng bổ sung thanh toán một số xét nghiệm chỉ điểm ung thư như định lượng CA 19-9 đối với ung thư đại trực tràng, gan, tụy và đường mật.

Kỳ vọng giảm chi tiền túi cho bệnh nhân ung thư

Bà Trần Thị Trang cho biết việc mở rộng điều kiện thanh toán có thể làm dấy lên lo ngại về nguy cơ chỉ định quá mức các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh. Tuy nhiên, việc chỉ định vẫn phải tuân thủ quy trình chuyên môn, hướng dẫn chẩn đoán, điều trị của Bộ Y tế và chịu sự giám định của cơ quan BHXH nên nguy cơ lạm dụng được đánh giá ở mức tối thiểu.

Nếu được ban hành, quy định mới sẽ giúp người bệnh tăng cơ hội tiếp cận các kỹ thuật cần thiết ngay tại cơ sở y tế thuận tiện, giảm tình trạng chuyển tuyến, giảm chi phí đi lại và đặc biệt góp phần giảm đáng kể khoản tiền người bệnh phải tự chi trả khi khám, chữa bệnh bằng BHYT.