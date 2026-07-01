Nhiều năm nay, bà Lê Thị Ngọc (75 tuổi, trú phường Yên Hòa, Hà Nội) thường xuyên đến Bệnh viện Thanh Nhàn để khám và theo dõi các bệnh mạn tính. Thuộc diện đi khám trái tuyến, bà phải bỏ tiền túi thanh toán toàn bộ chi phí.

Gần đây, bà có dấu hiệu đau đầu, mất ngủ, suy giảm trí nhớ, bác sĩ chỉ định phải chụp chiếu cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ. Có lần, bà phải chi khoảng 3-4 triệu đồng, bằng một nửa lương hưu, chưa kể tiền thuốc.

Từ ngày 1/7, gánh nặng kinh tế vì chi phí khám chữa bệnh của bà sẽ giảm đáng kể nhờ được Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả 50% trong phạm vi thanh toán.

Lượng khám trái tuyến dự báo tăng mạnh

Tại Hà Nội, nhiều bệnh viện tuyến thành phố nay thuộc cấp cơ bản hay chuyên sâu sẽ áp dụng chính sách mới: Bệnh nhân khám BHYT ngoại trú trái tuyến được trả 50%.

Bệnh viện Thanh Nhàn, Đa khoa Đống Đa, Đa khoa Đức Giang, Đa khoa Hà Đông, Đa khoa Vân Đình hay Đa khoa Xanh Pôn... thuộc tuyến thành phố, được xếp cấp cơ bản là những nơi tiếp nhận hàng nghìn bệnh nhân khám ngoại trú mỗi ngày, tỷ lệ bệnh nhân khám ngoại trú trái tuyến 15-25% tùy bệnh viện.

Nhân viên y tế Bệnh viện Thanh Nhàn hỗ trợ người bệnh đến khám BHYT. Ảnh: Vân Anh

TS Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn, cho biết mỗi ngày, đơn vị tiếp nhận khoảng 1.500 lượt khám ngoại trú và điều trị nội trú khoảng 1.100 người bệnh. Trong số đó, nhóm người bệnh tự đi khám trái tuyến chiếm 25%.

Ông Thường nhận định nhu cầu khám chữa bệnh ngoại trú tại viện dự kiến tăng mạnh sau ngày 1/7 với chính sách mới. "Dự báo lượng người bệnh trái tuyến có thể tăng lên 30-35%, đặc biệt là người dân từ các địa phương lân cận Hà Nội", ông Thường nhận định.

Lãnh đạo nhiều bệnh viện cấp cơ bản đánh giá, tỷ lệ bệnh nhân khám ngoại trú trái tuyến sẽ tăng mạnh đặc biệt với các đơn vị sở hữu nhiều máy móc xét nghiệm chụp chiếu cận lâm sàng công nghệ cao (máy chụp CT, MRI...). Trong viện phí khám ngoại trú, giá dịch vụ chụp chiếu thường chiếm tỷ trọng cao.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, ngay khi các quy định mới được ban hành, các đơn vị đã chủ động chuẩn bị cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực và công nghệ thông tin.

Hệ thống công nghệ thông tin của Bệnh viện Thanh Nhàn được nâng cấp đồng bộ, kết nối với hệ thống thanh toán BHYT quốc gia, cho phép nhận diện thông tin bảo hiểm và tính toán mức hưởng của từng trường hợp trên phần mềm quản lý bệnh viện.

Bệnh viện Đa khoa Đống Đa bố trí thêm các phòng khám dự phòng, xây dựng phương án phân luồng người bệnh và chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh gia tăng.

Với cơ sở cấp chuyên sâu, Hà Nội có 3 bệnh viện công lập là: Tim Hà Nội, Phụ Sản Hà Nội và Ung bướu Hà Nội. Người dân có thẻ BHYT tới khám ngoại trú trái tuyến tại đây cũng được BHYT chi trả 50% trong phạm vi.

Đại diện Bệnh viện Tim Hà Nội cho biết mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng 2.200 - 2.500 lượt khám, tỷ lệ khám mới 200-220 ca/ngày. Hiện bệnh viện đã ứng dụng chuyển đổi số để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, người dân được đặt lịch khám trước tránh ùn tắc, chờ đợi. Bệnh nhân có thể tra cứu kết quả xét nghiệm, siêu âm, chẩn đoán hình ảnh qua điện thoại thông minh, máy tính bảng...

Không phải lo lắng nguy cơ thiếu thuốc, vật tư

Nhiều người dân lo lắng nguy cơ thiếu thuốc hay vật tư y tế khi lượng bệnh nhân gia tăng sau chính sách mới. Bác sĩ Thường khẳng định theo tính toán, Bệnh viện Thanh Nhàn hiện có thể đáp ứng hiệu quả khoảng 2.000 lượt khám mỗi ngày (cao hơn 34% so với hiện nay).

"Nếu số lượng bệnh nhân tăng cao, bệnh viện được phép mua sắm bổ sung vượt tới 30% khối lượng trong kế hoạch đấu thầu ban đầu. Đây là cơ chế quan trọng giúp các cơ sở y tế đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh thực tế", bác sĩ Thường cho biết.

Đối với những trường hợp cần sử dụng thuốc chuyên khoa hoặc thuốc đặc trị chưa có trong danh mục đang thực hiện, các bệnh viện sẽ triển khai thủ tục mua sắm theo quy định rút gọn để bảo đảm người bệnh được tiếp cận thuốc điều trị kịp thời, không làm gián đoạn quá trình chăm sóc và điều trị.

Hiểu thế nào về "50% mức hưởng"? Theo bà Nguyễn Lan Hương, Phó Trưởng Ban Thực hiện chính sách BHYT, BHXH Việt Nam, “50% mức hưởng” không đồng nghĩa quỹ BHYT thanh toán 50% số tiền ghi trên hóa đơn khám, chữa bệnh. Tỷ lệ này được tính trên mức hưởng BHYT của từng người và chỉ áp dụng với chi phí nằm trong phạm vi được hưởng, theo mức giá và điều kiện thanh toán BHYT. Ví dụ, người có mức hưởng BHYT là 80%, khi thuộc trường hợp được thanh toán 50% mức hưởng thì quỹ BHYT thanh toán tương đương 40% chi phí trong phạm vi được hưởng. Phần chi phí ngoài phạm vi hưởng BHYT, dịch vụ theo yêu cầu hoặc các khoản không đủ điều kiện thanh toán vẫn do người bệnh tự chi trả.