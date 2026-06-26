Trong dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội do Bộ Y tế chủ trì soạn thảo, Bộ Y tế đề xuất nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng/người/tháng, tương đương tăng 8%, dự kiến áp dụng từ ngày 1/7/2026. Hiện hồ sơ dự thảo đã được gửi lên Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định.

Khoảng 4,5 triệu người có thể được tăng mức trợ cấp

Bộ Y tế ngày 24/6 cho biết cả nước thực hiện chi trả trợ cấp xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội cho khoảng 4,5 triệu người, tổng kinh phí khoảng 45.000 tỷ đồng/năm.

Riêng năm 2025, khoảng 2,5 triệu người cao tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, với tổng kinh phí gần 7.000 tỷ đồng.

Người cao tuổi ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của xã hội.

Ngoài ra, người hưởng hưu trí xã hội còn được cấp thẻ BHYT miễn phí và hỗ trợ chi phí mai táng khi qua đời. Từ ngày 1/1/2026, người từ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT theo quy định.

Mức chuẩn trợ cấp hiện hành 500.000 đồng/tháng được đánh giá còn thấp so với nhu cầu thực tế. Trong giai đoạn 2026 - 2030, chuẩn nghèo đa chiều được nâng lên mức 2,2 triệu đồng/người/tháng tại khu vực nông thôn và 2,8 triệu đồng/người/tháng tại khu vực đô thị. Như vậy, mức chuẩn trợ cấp hiện hành chỉ tương đương khoảng 22,7% chuẩn nghèo ở nông thôn và 17,8% ở đô thị.

Trước thực tế đó, 16 tỉnh đã mở rộng đối tượng thụ hưởng và chủ động nâng mức trợ cấp hưu trí xã hội cao hơn mức chung của cả nước. Hiện có 5 tỉnh, thành phố đang áp dụng mức hỗ trợ cao hơn quy định. Trong đó, Hải Phòng và Quảng Ninh có mức hỗ trợ cao nhất (700.000 đồng/người/tháng); Hà Nội và TPHCM: 650.000 đồng; Tuyên Quang: 530.000 đồng.

Với khoảng 4,5 triệu người thụ hưởng, Bộ Y tế tính toán khi mức chuẩn hỗ trợ 540.000 đồng được thông qua (từ 1/7/2026), dự kiến kinh phí ngân sách nhà nước chi tăng thêm mỗi tháng là 304 tỷ đồng, tương đương tăng thêm 1.824 tỷ đồng cho 6 tháng cuối năm nay.

Tuỳ từng đối tượng, mức trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng sẽ khác nhau. Ví dụ, trẻ dưới 4 tuổi bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi sẽ nhận 1,35 triệu/tháng/trẻ (hệ số 2,5) trong khi trẻ đủ 4 tuổi trở lên sẽ nhận 810.000 đồng/tháng (hệ số 1,5).

Trong 10 nhóm đối tượng được trợ cấp, nhóm được hưởng mức trợ cấp cao nhất là người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng; không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng. Cụ thể, với mức chuẩn 540.000 đồng, nhóm người này sẽ được hỗ trợ 1,62 triệu/người/tháng (hệ số 3.0).

Tại Việt Nam, người cao tuổi được quy định là người từ 60 tuổi trở lên.