Sáng 17/6, ông Bodo Ramelow - Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức đã đến thăm và làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Ông Ramelow chia sẻ ấn tượng sâu sắc về chất lượng đào tạo nhân lực y tế của Việt Nam. Ông cho biết trong một chuyến công tác trước đây, nhiều doanh nghiệp Đức đã tham quan các cơ sở đào tạo tại Việt Nam và đưa ra đánh giá tốt khi đối chiếu với các tiêu chuẩn nghề nghiệp của Đức.

Theo ông Ramelow, các học viên được đào tạo tại Việt Nam hoàn toàn có khả năng làm việc tại nhiều quốc gia phát triển như Mỹ, Canada hay Australia. Tuy nhiên, quá trình tiếp nhận lao động y tế Việt Nam sang Đức vẫn gặp những rào cản pháp lý nhất định. Ông thẳng thắn cho rằng nhiều khó khăn hiện nay xuất phát từ phía Đức, trong đó có quy định yêu cầu nhân lực đã được đào tạo bài bản tại Việt Nam phải thi lại khi sang làm việc.

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai trao tặng quà kỷ niệm cho ông Bodo Ramelow. Ảnh: Thành Đương.

Trong tương lai, ông Ramelow mong muốn tiếp tục đóng vai trò kết nối để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực điều dưỡng và chăm sóc người cao tuổi.

PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trước thực tế Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh, đơn vị đã đề xuất nhiều định hướng hợp tác với các đối tác Đức. Trong đó nổi bật là xây dựng chương trình hợp tác chiến lược về điều dưỡng và chăm sóc người cao tuổi; đưa điều dưỡng Việt Nam sang Đức học tập, làm việc có thời hạn.

Ngoài ra, bệnh viện nghiên cứu thành lập Trung tâm Chăm sóc người cao tuổi theo mô hình Đức; xây dựng Trung tâm Mô phỏng Điều dưỡng người cao tuổi Việt Nam - Đức; phát triển các chương trình đào tạo liên kết song bằng và tăng cường hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ y học hiện đại.

PGS Cơ nhận định việc mở rộng hợp tác trong lĩnh vực y tế, đào tạo điều dưỡng và chăm sóc dài hạn sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân nhất là trong tình hình mô hình dân số đang có nhiều thay đổi như hiện nay.

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