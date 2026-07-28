Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, dự thảo luật đề xuất giữ nguyên 18 điều; sửa đổi, bổ sung 46 điều; bổ sung 7 điều; lược bỏ 10 điều của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (được sửa đổi, bổ sung năm 2024).

Với nội dung sửa đổi, Bộ trưởng Tư pháp cho biết, dự thảo luật quy định các cá nhân có trình độ đại học trở lên trong tất cả các ngành, lĩnh vực đều có thể trở thành đấu giá viên thay vì hạn chế trình độ đại học trong một số lĩnh vực luật, kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh như luật hiện hành.

Quy định này phù hợp với định hướng khuyến khích thúc đẩy việc đấu giá tài sản thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân tự nguyện lựa chọn bán thông qua đấu giá và thông lệ nghề đấu giá của các nước trên thế giới.

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày tờ trình. Ảnh: QH

Dự thảo luật quy định tổ chức hành nghề đấu giá có quyền hợp tác với tổ chức đấu giá tài sản trong và ngoài nước trong việc đấu giá tài sản tự nguyện.

Quy định này góp phần thu hút các cá nhân, tổ chức nước ngoài có tài sản hợp pháp tự nguyện bán đấu giá tài sản tại Việt Nam, các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia hoạt động đấu giá do các tổ chức hành nghề đấu giá của Việt Nam thực hiện, qua đó từng bước đưa nghề đấu giá của Việt Nam phù hợp với thông lệ thế giới.

Về nội dung bổ sung, Bộ trưởng Tư pháp nêu, dự thảo bổ sung quy định về việc lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá đối với tài sản có giá khởi điểm dưới 200 triệu theo hướng tạo điều kiện cho việc lựa chọn các tài sản có giá khởi điểm nhỏ như nêu trên được nhanh chóng, kịp thời, tiết kiệm thời gian, chi phí.

Đáng chú ý, dự thảo bổ sung quy định nguyên tắc về việc người tham gia đấu giá đã nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ và tham dự phiên đấu giá thì được coi là đã đồng ý mua tài sản bằng với giá khởi điểm nhằm hạn chế tình trạng “cò mồi”, người không có nhu cầu mua thực sự nhưng vẫn tham dự đấu giá để trục lợi.

Dự thảo luật cũng bổ sung quy định nâng tỷ lệ tiền đặt trước trong đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho cá nhân trên cơ sở luật hóa quy định của Nghị quyết số 66.11/2026 của Chính phủ quy định xử lý khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, đồng thời để đảm bảo khoảng cách giữa tỷ lệ tối thiểu và tối đa hợp lý, khả thi, theo đó, tiền đặt trước trong đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở từ 20% đến 50%.

Dự thảo luật bổ sung quy định cấm tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với cá nhân trúng đấu giá nhưng “bỏ cọc”.

Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng cho hay, dự thảo bổ sung quy định đấu giá bằng hình thức trực tuyến trên Hệ thống đấu giá trực tuyến đối với tài sản kết cấu hạ tầng; tài sản của dự án sử dụng vốn nhà nước; tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị (trừ tài sản là trụ sở, nhà gắn liền với đất) và tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân có tổng giá khởi điểm của tất cả tài sản trong một cuộc đấu giá từ 200 triệu đồng trở lên, trừ tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân.

Cùng với đó, dự thảo luật bổ sung quy định về nguyên tắc thực hiện trình tự, thủ tục đấu giá bằng hình thức trực tuyến toàn trình, khi thực hiện đấu giá tài sản bằng hình thức đấu giá trực tuyến thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản chỉ cần thực hiện thống nhất trên 1 hệ thống; bổ sung quy định mở rộng đối tượng sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Làm rõ nguyên tắc, tiêu chí xác định bước giá phù hợp với từng nhóm tài sản

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, Thường trực Ủy ban đề nghị tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tác động đầy đủ đối với các quy định về tiền đặt trước và bước giá, bảo đảm tính khả thi.

Theo cơ quan thẩm tra, cần làm rõ nguyên tắc, tiêu chí xác định bước giá phù hợp với từng nhóm tài sản nhằm bảo đảm tính cạnh tranh, công khai, minh bạch của cuộc đấu giá, hạn chế tình trạng bước giá quá lớn hoặc quá nhỏ ảnh hưởng đến hiệu quả đấu giá.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày thẩm tra. Ảnh: QH

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị tiếp tục làm rõ vị trí, chức năng, phạm vi quản lý của Cổng Đấu giá tài sản quốc gia và Hệ thống đấu giá trực tuyến; cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu; trách nhiệm của các cơ quan quản lý và tổ chức vận hành hệ thống; bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và tránh đầu tư trùng lặp.

Ngoài ra, theo Ủy ban Kinh tế và Tài chính, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về trình tự, thủ tục đối với từng hình thức đấu giá nhằm bảo đảm công khai, minh bạch, thuận lợi cho người tham gia đấu giá nhưng vẫn kiểm soát chặt chẽ quá trình tổ chức đấu giá, nhất là đối với đấu giá trực tuyến.

Dự thảo Luật Đấu giá tài sản sửa đổi sẽ được trình Quốc hội vào kỳ họp thứ 2 vào tháng 10 tới.