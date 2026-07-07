Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cơ bản thống nhất với hồ sơ dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) do Bộ Tư pháp trình Chính phủ.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục rà soát, bảo đảm dự án luật bám sát mục tiêu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đã được chỉ ra.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến hợp lý tại cuộc họp, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án luật, báo cáo Chính phủ trước ngày 10/7.

Bộ Tư pháp rà soát, bổ sung đầy đủ các loại tài sản phải bán đấu giá theo quy định của pháp luật, nhất là các loại tài sản mới phát sinh trong nền kinh tế số; tài sản là quyền khai thác, quyền thu phí, quyền thu giá dịch vụ từ các công trình, dự án BOT và dự án do Nhà nước đầu tư. Đồng thời, xây dựng quy định mang tính để bảo đảm bao quát đầy đủ các loại tài sản phải đấu giá theo quy định của pháp luật trong tương lai.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì họp về Dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) hồi cuối tháng 6. Ảnh: VGP

Về một số quy định để nâng cao hiệu quả xử lý tài sản công, phòng ngừa việc thao túng kết quả đấu giá, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp rà soát, đánh giá để quy định phù hợp về tỷ lệ tiền đặt trước trong đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho cá nhân. Đa số ý kiến tại cuộc họp đề xuất điều chỉnh từ 10-50% lên mức 20-50% tại Điều 29 dự thảo luật.

Đồng thời, Phó Thủ tướng thống nhất với quy định xác định người trúng đấu giá liền kề tại dự thảo luật. Tuy nhiên, quy định này chỉ nên áp dụng trong trường hợp đấu giá đối với tài sản pháp luật quy định bắt buộc phải đấu giá.

Về phát triển đấu giá tài sản của cá nhân, tổ chức tự nguyện lựa chọn bán thông qua đấu giá, Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát, hoàn thiện các quy định nhằm thúc đẩy phát triển đấu giá tự nguyện, trên cơ sở bảo đảm tính linh hoạt trong thực hiện, chi phí tuân thủ thấp, tôn trọng quyền định đoạt của chủ sở hữu, bảo vệ người mua ngay tình, minh bạch thông tin và xử lý nhanh các tranh chấp (nếu có).

Bộ Tư pháp rà soát kỹ, bảo đảm dự thảo luật chỉ quy định những vấn đề chính sách lớn, những vấn đề có tính nguyên tắc thuộc thẩm quyền của Quốc hội; không quy định trong luật những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ và những vấn đề mang tính kỹ thuật, thường xuyên thay đổi, biến động.

Trên cơ sở đó, rà soát bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của dự thảo luật với các dự thảo nghị định, thông tư quy định chi tiết và với các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Về thời điểm có hiệu lực của luật và điều khoản chuyển tiếp, Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát kỹ, xác định đầy đủ các trường hợp cần quy định chuyển tiếp, phương án áp dụng văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, tính liên tục trong quá trình thực hiện, không tạo khoảng trống pháp lý khi các nghị quyết hết hiệu lực.

Văn phòng Chính phủ chủ động phối hợp với Bộ Tư pháp trong quá trình tiếp thu, hoàn thiện dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) để trình Chính phủ dự án luật đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.