Sáng 21/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).

Thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo, trình bày tờ trình, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết dự thảo luật sửa đổi, bổ sung các quy định về trường hợp hiến mô, bộ phận cơ thể người.

Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà. Ảnh: Media QH

Theo đó, Chính phủ đề xuất bổ sung 9 trường hợp hiến mô, bộ phận cơ thể người, gồm:

1. Lấy mô, bộ phận cơ thể người sau khi chết đối với người đã được xác định là chết tuần hoàn.

2. Người dưới 18 tuổi được hiến mô, bộ phận cơ thể của mình sau khi chết não, chết tuần hoàn nếu đã đăng ký hiến; trường hợp chưa đăng ký hiến thì phải có nguyện vọng trước khi chết thể hiện bằng lời nói hoặc bằng văn bản và được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

3. Người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi được hiến mô tái sinh khi còn sống để điều trị cho người là thành viên gia đình khi không có người hiến trưởng thành phù hợp, sau khi được tư vấn và được người đại diện theo pháp luật của người đó và người hiến đồng ý, trừ hiến máu và các thành phần máu.

4. Người từ đủ 18 tuổi trở lên được hiến bộ phận cơ thể người khi còn sống cho người là thành viên gia đình.

5. Người hiến bộ phận cơ thể người khi còn sống cho người không phải là thành viên gia đình phải là người từ đủ 25 tuổi trở lên.

6. Hiến bộ phận cơ thể người trong trường hợp bộ phận cơ thể đó bị tổn thương hoặc bệnh lý mà không thể tiếp tục sử dụng được cho chính người hiến.

7. Người hiến máu, thành phần máu phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên và tại thời điểm hiến không quá 65 tuổi.

8. Người hiến, người nhận tinh trùng, noãn, phôi.

9. Lấy tinh trùng, noãn, phôi, mô tinh hoàn, mô buồng trứng của người dưới 18 tuổi để bảo tồn khả năng sinh sản khi có chỉ định y khoa.

Dự thảo cũng bổ sung quy định người nước ngoài là vợ hoặc chồng của công dân Việt Nam hoặc cư trú hợp pháp tại Việt Nam, sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam được đăng ký vào danh sách chờ ghép quốc gia.

Cùng với đó, dự thảo luật lược bỏ một số quy định và cắt giảm, đơn giản hóa một số thủ tục hành chính. Trong đó, dự thảo luật bỏ yêu cầu bắt buộc phải có chuyên gia giám định pháp y trong thành phần Hội đồng xác định chết não.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh. Ảnh: Media QH

Trình bày báo cáo thẩm tra sơ bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết với đề xuất quy định cho phép người dưới 18 tuổi được quyền hiến mô, bộ phận cơ thể người, hiến xác, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội nhấn mạnh đây là chính sách mới.

Vì vậy, Thường trực Ủy ban đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo thuyết minh đầy đủ, đánh giá tác động kỹ lưỡng, bổ sung kinh nghiệm quốc tế, làm rõ số lượng quốc gia đã cho phép thực hiện và quy định kiểm soát tương ứng để có căn cứ đánh giá.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị quy định chặt chẽ, giới hạn người có thẩm quyền đồng ý là cha, mẹ hoặc người thân thích trong phạm vi nhất định. Việc đồng ý phải bằng văn bản.

Chính phủ cần tiếp tục đánh giá các trường hợp, nguy cơ có thể phát sinh, hệ lụy đạo đức, hệ lụy xã hội kéo theo khi cho phép người dưới 18 tuổi được quyền hiến mô, bộ phận cơ thể người, hiến xác.