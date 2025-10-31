Chiều nay (31/10), phiên tòa xét xử vụ đánh bạc hơn 106 triệu USD tại khách sạn Pullman tiếp tục với phần thẩm vấn các bị cáo phạm tội Đánh bạc.

Trong số 136 người bị đưa ra xét xử về tội Đánh bạc, có ca sĩ Vũ Hà. Theo cáo buộc, ngày 15/4/2022, bị cáo Vũ Ngọc Hà (ca sĩ Vũ Hà) mở thẻ tại King Club với tên ”Mr Baret”. Ngày 18/5/2024, ca sĩ Vũ Hà cũng dùng hơn 2.600 USD (khoảng 62 triệu đồng) đánh bạc một lần, bằng hình thức chơi Slot, Roulette, bị thua hơn 199,4 USD (hơn 4 triệu đồng thời điểm đó).

Ca sĩ Vũ Hà được tại ngoại, luôn xuất hiện với khẩu trang kín mặt, tránh ống kính phóng viên. Trả lời thẩm vấn tại tòa, Vũ Ngọc Hà thừa nhận hành vi đánh bạc, trình bày rằng không nhớ mở thẻ chơi từ khi nào.

Ca sĩ Vũ Hà tại tòa. Ảnh: CTV

Bị cáo thừa nhận cáo buộc cho rằng đã mở thẻ chơi ngày 18/5/2024. Theo lời ca sĩ, anh ta chơi “kéo xèng” ở khách sạn Pullman một lần, khi đó trong túi có khoảng 5-10 triệu đồng, bị cáo đã vào King Club để chơi trong khoảng 2-3 giờ nên bị cộng dồn thành số tiền như cáo buộc. Bị cáo thừa nhận bị thua 199 USD.

Trả lời thẩm vấn của thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh, bị cáo Vũ Ngọc Hà cho biết, nguồn tiền dùng để đánh bạc là từ khoản thu nhập của bản thân. Bị cáo thường để trong túi khoảng 5-10 triệu và đã dùng tiền đó để đánh bạc vào hôm 18/5/2024.

"Cáo trạng truy tố bị cáo tội Đánh bạc là đúng, bị cáo không oan, đã khắc phục hậu quả 10 triệu đồng”, lời khai của ca sĩ Vũ Hà.