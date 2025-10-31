Trong số 136 người bị đưa ra xét xử về tội Đánh bạc, có ca sĩ Vũ Hà. Theo cáo buộc, ngày 15/4/2022, bị cáo Vũ Ngọc Hà (ca sĩ Vũ Hà) mở thẻ tại King Club với tên ”Mr Baret”. Ngày 18/5/2024, ca sĩ Vũ Hà cũng dùng hơn 2.600 USD (khoảng 62 triệu đồng) đánh bạc một lần, bằng hình thức chơi Slot, Roulette, bị thua hơn 199,4 USD (hơn 4 triệu đồng thời điểm đó).
Ca sĩ Vũ Hà được tại ngoại, luôn xuất hiện với khẩu trang kín mặt, tránh ống kính phóng viên. Trả lời thẩm vấn tại tòa, Vũ Ngọc Hà thừa nhận hành vi đánh bạc, trình bày rằng không nhớ mở thẻ chơi từ khi nào.
Bị cáo thừa nhận cáo buộc cho rằng đã mở thẻ chơi ngày 18/5/2024. Theo lời ca sĩ, anh ta chơi “kéo xèng” ở khách sạn Pullman một lần, khi đó trong túi có khoảng 5-10 triệu đồng, bị cáo đã vào King Club để chơi trong khoảng 2-3 giờ nên bị cộng dồn thành số tiền như cáo buộc. Bị cáo thừa nhận bị thua 199 USD.
Trả lời thẩm vấn của thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh, bị cáo Vũ Ngọc Hà cho biết, nguồn tiền dùng để đánh bạc là từ khoản thu nhập của bản thân. Bị cáo thường để trong túi khoảng 5-10 triệu và đã dùng tiền đó để đánh bạc vào hôm 18/5/2024.
"Cáo trạng truy tố bị cáo tội Đánh bạc là đúng, bị cáo không oan, đã khắc phục hậu quả 10 triệu đồng”, lời khai của ca sĩ Vũ Hà.
Cáo buộc cho rằng, ngoài những người bị truy tố tội Tổ chức đánh bạc, có 136 bị cáo vướng tội Đánh bạc đều là người Việt Nam, có hiểu biết và nhận thức rõ các quy định của pháp luật cấm người Việt Nam đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng nhưng vẫn thực hiện hành vi đánh bạc thắng, thua bằng tiền với người quản lý, vận hành của King Club thông qua các máy trò chơi điện tử có thưởng.
Tổng số tiền cộng dồn mà các bị can đã sử dụng để đánh bạc là hơn 106 triệu USD (tương đương hơn 2.576 tỷ đồng). Kim In Sung thu lợi bất chính số tiền hơn 9,2 triệu USD (tương đương hơn 222 tỷ đồng) từ tổng số tiền mà các bị can đã đánh bạc bị thua.
Trình bày trước tòa, nhiều đại gia dùng số tiền lớn để đánh bạc tại King Club cho hay, là doanh nhân, khi tiếp khách, bàn công việc với đối tác ở khách sạn Pullman, họ thấy ở đây có King Club nên tò mò vào chơi thử...
Trong số 136 người bị cáo buộc đánh bạc hơn 106 triệu USD tại khách sạn Pullman có một cựu phó hiệu trưởng trường đại học. Theo lời khai của bị cáo này, ông đã thua hơn 1 tỷ đồng sau thời gian "sa ngã" ở King Club.