Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa 13 trình Đại hội 14 của Đảng nhấn mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai quyết liệt, kiên trì, đồng bộ, toàn diện, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, niềm tin của nhân dân được củng cố, kỷ cương được tăng cường.

Văn kiện trình Đại hội 14 cũng tiếp tục đề cao tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; nhấn mạnh yêu cầu giữ gìn kỷ luật của Đảng, kỷ cương phép nước; kiên trì phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng xã hội kỷ cương, lành mạnh, văn minh, an ninh, an sinh, an toàn, phát triển.

Nhân dịp Đại hội 14 của Đảng, Bí thư Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí trả lời phỏng vấn về kết quả nổi bật trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nhiệm kỳ Đại hội 13 cũng như các yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC, LÃNG PHÍ TRỞ THÀNH PHONG TRÀO MẠNH MẼ

Phó trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí: Cần tăng cường tính công khai, minh bạch trong đời sống xã hội, xây dựng lộ trình phù hợp để hoàn thiện hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt và mở rộng diện đối tượng kiểm soát tài sản trong toàn xã hội. Ảnh: QH

Ông Lê Minh Trí cho biết trong nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng - mà trực tiếp là Bộ Chính trị và Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực do Tổng Bí thư đứng đầu - tiếp tục được lãnh đạo, chỉ đạo kiên quyết, kiên trì, toàn diện, bài bản, có bước đột phá lớn, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tham nhũng, lãng phí, tiêu cực từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Ông nhìn nhận công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được nhân dân tin tưởng, ủng hộ và đã trở thành một phong trào mạnh mẽ, đến nay, không chỉ ở cấp Trung ương mà nhiều địa phương cũng làm tốt.

Kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và kiểm soát quyền lực ngày càng được tăng cường, đã xử lý đồng bộ cả kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính Nhà nước, xử lý hình sự.

Ông Trí cho biết các cơ quan đã phát hiện, xử lý nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực có quy mô rất lớn cả về số đối tượng vi phạm, hậu quả thiệt hại và tính chất đặc biệt nghiêm trọng, chưa có tiền lệ, có tổ chức đan xen theo kiểu “hệ sinh thái”, hoạt động khép kín trong ngân hàng, công ty chứng khoán, định giá, công chứng tư với hệ thống hàng trăm công ty con ở trong và ngoài nước nhằm thao túng cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, đấu giá, đấu thầu, tác động vào cơ chế phân bổ ngân sách, nguồn lực đầu tư công và lợi dụng tình hình dịch bệnh để tham nhũng, tiêu cực.

Kết quả thu hồi tài sản Nhà nước bị chiếm đoạt, bị thất thoát ngày càng tốt hơn, nhanh hơn. Công tác phối hợp của cơ quan kiểm tra Đảng với các cơ quan tố tụng và giữa các cơ quan tố tụng cả cấp Trung ương và địa phương ngày càng chặt chẽ hơn, góp phần nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đây là điểm nhấn đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong nhiệm kỳ qua.

Phiên họp thứ 29 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hồi tháng 12/2025. Ảnh: TTXVN

BỊT LỖ HỔNG TRONG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHÔNG ĐỂ KẺ XẤU LỢI DỤNG

Ông Lê Minh Trí cho biết thời gian tới, trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phải thực hiện được những mục tiêu, yêu cầu mà Đại hội 14 đặt ra, mà trước hết phải tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu các cấp, các ngành.

Ông nhấn mạnh cần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đảm bảo vừa xử lý nghiêm minh, vừa nhân văn, thuyết phục và phải đáp ứng được yêu cầu quan trọng nhất là phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo tăng trưởng 2 con số của nền kinh tế trong nhiều năm tới.

Để làm được điều đó, phải tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức, cách nghĩ, cách làm. Ông cho rằng công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải được gắn với việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật đảm bảo tính đồng nhất, đồng bộ, bám sát thực tiễn, yêu cầu của Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng, thi hành pháp luật; phải tập trung nghiên cứu, xác định các điều kiện, tiêu chí cụ thể, cách làm để thực thi hiệu quả những quan điểm, yêu cầu của Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân nhằm phát huy nguồn lực to lớn này để phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Ông Lê Minh Trí cũng nhấn mạnh cần tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là những dự án đầu tư có liên quan đến đất đai nhằm khơi thông nguồn lực.

"Phải kịp thời bịt những lỗ hổng, sơ hở trong quy định pháp luật, không để kẻ xấu lợi dụng, tham nhũng; sửa đổi, bổ sung kịp thời những quy định pháp luật gây cản trở hoặc không khả thi trong thực tiễn; tháo gỡ những điểm nghẽn trong cơ cấu của nền kinh tế tạo hành lang pháp lý và động lực phát triển đất nước nhanh và bền vững", ông cho biết.

Bên cạnh đó, Phó trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Trung ương nêu rõ phải tăng cường các biện pháp phòng ngừa, nhất là phòng, chống lãng phí trong tình hình hiện nay.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Ban Nội chính Trung ương tại lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng (5/1/1966 - 5/1/2026). Ảnh: TTXVN

Trong đó, ông nêu về việc coi trọng việc triển khai chế định VKSND khởi kiện vụ án dân sự, vụ án hành chính để bảo vệ lợi ích công, lợi ích Nhà nước; khuyến khích chủ động khắc phục hậu quả, hợp tác trong xử lý sai phạm và coi đây là tiêu chí, điều kiện để xem xét hình thức, mức độ xử lý phù hợp; tăng phòng ngừa, xử lý sớm vi phạm, giảm xử lý hình sự, góp phần thu hồi tài sản thất thoát, thiệt hại tốt hơn.

Cần tăng cường tính công khai, minh bạch trong đời sống xã hội, xây dựng lộ trình phù hợp để hoàn thiện hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt và mở rộng diện đối tượng kiểm soát tài sản trong toàn xã hội.

Ông Lê Minh Trí khẳng định cần tiếp tục hoàn thiện các thiết chế phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để bảo đảm không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ; hoạt động thật sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả từ Trung ương tới địa phương.

Đồng thời, lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương cho biết cần nghiên cứu, xây dựng và ban hành chính sách, pháp luật quy định khuyến khích và bảo vệ người đổi mới sáng tạo, kiến tạo phát triển; có quy định, hành lang pháp lý an toàn, hạn chế rủi ro đối với người thực hiện và có chế tài với người cố tình né trách nhiệm, không thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Ngoài ra, ông cho biết cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm; xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

"Đồng thời phải làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngay trong các cơ quan trực tiếp làm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để xứng đáng là cơ quan liêm chính của liêm chính”, ông Trí nhấn mạnh.