Cục CSGT dự kiến đề xuất cảnh cáo hoặc kết hợp cảnh cáo với trừ điểm giấy phép lái xe đối với một số hành vi vi phạm giao thông lần đầu, có tính chất, mức độ ít nghiêm trọng.

Chiều 17/11, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đơn vị dự kiến đề xuất đổi mới quy định xử phạt vi phạm giao thông theo hướng phân hóa hành vi, xem xét số lần vi phạm.

Theo Cục CSGT, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính đang được trình Quốc hội khóa XVI xem xét, thông qua. Trên cơ sở đó, Cục sẽ tham mưu Bộ Công an trình Chính phủ ban hành nghị định thay thế Nghị định 168/2024.

Nghị định mới dự kiến được xây dựng theo hướng phân hóa hành vi vi phạm dựa trên bản chất, tính chất, mức độ nguy hiểm, đồng thời xem xét số lần vi phạm để áp dụng chế tài phù hợp, bảo đảm nghiêm minh nhưng không máy móc.

Cục CSGT dự kiến đề xuất đổi mới quy định xử phạt vi phạm giao thông theo hướng phân hóa hành vi. Ảnh: Đình Hiếu

Với hành vi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, Cục CSGT đề xuất nghiên cứu phân loại các tình huống để xử lý.

Trong đó, những trường hợp cố tình vượt đèn đỏ khi tín hiệu đã bật sáng, đi qua nút giao hoặc đi vào nút giao gây cản trở, xung đột với các luồng phương tiện khác sẽ tiếp tục bị xử phạt nghiêm theo quy định hiện hành.

Ngược lại, cần phân biệt những tình huống phương tiện đang di chuyển khi đèn chuyển vàng rồi dừng lại, hoặc người điều khiển rẽ phải khi đèn đỏ không đúng quy định nhưng chưa gây nguy hiểm, cản trở giao thông, nhằm tránh xử lý cứng nhắc.

Đáng chú ý, Cục CSGT dự kiến nghiên cứu áp dụng hình thức cảnh cáo hoặc kết hợp cảnh cáo với trừ điểm giấy phép lái xe đối với người vi phạm lần đầu hoặc những hành vi có tính chất, mức độ ít nghiêm trọng, không phải nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Trường hợp tiếp tục tái phạm sẽ được xem xét áp dụng chế tài nghiêm khắc hơn.

Ảnh: Đình Hiếu

Cục CSGT cũng nhấn mạnh việc xử lý vi phạm đèn tín hiệu phải căn cứ dữ liệu, chứng cứ điện tử, bảo đảm xác định chính xác hành vi và thời điểm vi phạm, khách quan, công khai, minh bạch.

Người bị xử phạt nếu không đồng ý với kết quả xác định vi phạm từ dữ liệu điện tử có thể khởi kiện quyết định xử phạt hành chính ra tòa án theo quy định.

Theo đại diện Cục CSGT, mục tiêu xuyên suốt của việc xử phạt là nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa tai nạn giao thông, không chỉ nhằm thu tiền phạt. Những hành vi cố tình vi phạm, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông phải bị xử lý nghiêm; trong khi các trường hợp vi phạm lần đầu, ít nghiêm trọng cần có chính sách phù hợp.

Cục CSGT khẳng định đây mới là định hướng nghiên cứu, đề xuất chính sách, chưa phải quy định pháp luật có hiệu lực. Việc sửa đổi, bổ sung quy định xử phạt sẽ được thực hiện theo đúng trình tự, thẩm quyền và quy định pháp luật.