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Sáng 10/9, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết đơn vị sẽ tham mưu bổ sung quy định vào Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, theo hướng bắt buộc người tham gia giao thông phải giảm tốc độ phù hợp khi gặp thời tiết xấu như mưa giông, sương mù, tầm nhìn hạn chế…

Đề xuất này được Cục CSGT đưa ra sau khi tổng kết thực tiễn các vụ tai nạn giao thông xảy ra trong điều kiện thời tiết xấu, mưa giông hoặc tầm nhìn hạn chế.

Mới đây nhất, lúc 12h57 ngày 9/9, tại Km 51+400 trên Quốc lộ 6 (đoạn qua xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng khiến 2 người tử vong và 1 người bị thương.

Thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô đầu kéo biển số 28H-006.xx, kéo theo sơ mi rơ-moóc ben đã va chạm với ô tô khách 16 chỗ biển số 29E-083.xx di chuyển hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 6. Ảnh: CACC

Đại diện Cục CSGT nhận định, mặc dù trời mưa, mặt đường trơn trượt, cong cua nhưng tài xế ô tô đầu kéo đã không giảm tốc độ khi vào cua, dẫn đến phần đuôi xe bị văng trượt sang làn đường ngược chiều, va chạm vào xe khách 16 chỗ.

Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác minh, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Đại diện Cục CSGT đưa ra khuyến cáo, khi gặp các điều kiện thời tiết xấu thì lái xe cần tập trung lái xe, chú ý quan sát, bật đèn chiếu gần, đèn sương mù. Đồng thời, điều khiển xe chạy tốc độ chậm (tốt nhất là không quá 40km/h), giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước và đặc biệt chú ý không được vượt xe.

"Vì đường nhỏ, chỉ có hai phần đường cho xe chạy, thời tiết xấu, trơn trượt, nếu vượt xe sẽ gây nguy hiểm cho mình và người tham gia giao thông ở chiều ngược lại", đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.