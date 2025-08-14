Lời tòa soạn: Còi xe vốn được thiết kế để phát đi tín hiệu an toàn: xin đường, xin vượt hoặc cảnh báo nguy hiểm, tăng sự chú ý cho người xung quanh... Thế nhưng, trên nhiều tuyến phố, ở cả đô thị đông đúc lẫn trên quốc lộ, tiếng còi xe lại bị lạm dụng một cách vô tội vạ.

Từ công cụ hỗ trợ an toàn, còi xe bị nhiều người biến thành thứ âm thanh ồn ào, gây bực bội, thậm chí nhiều người bị giật mình hoảng loạn. Những tiếng còi chói gắt làm giảm chất lượng sống và phá vỡ sự tập trung của người tham gia giao thông khác.

Đã đến lúc, những tài xế cần có trách nhiệm hơn với tiếng còi xe của mình.

Dưới đây là bài viết thể hiện góc nhìn của độc giả Hoàng Đại Dương (TP Cần Thơ) vừa gửi về cho VietNamNet về nội dung này:

Tôi lái xe tải đã hơn 13 năm, đi đủ mọi cung đường từ Bắc đến Nam, từng chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh nguy hiểm... Nhưng có một thứ khiến tôi bức xúc và ám ảnh nhất thời gian qua, đó là nạn bấm còi hơi, kèn hơi vô tội vạ.

Còi xe sinh ra để báo hiệu khi cần thiết, nhưng nhiều tài xế lại biến nó thành công cụ “khoe” và “khè” nhau giữa đường. Một xe bấm, mấy xe khác đáp lại, ầm ĩ chẳng khác nào gà gáy thi nhau, chim đua tiếng hót. Thậm chí, có người còn “chơi nhạc” giữa phố.

Tôi không ít lần chứng kiến xe bên cạnh chẳng có gì nguy hiểm cũng bóp còi inh ỏi. Hỏi ra mới biết, họ chỉ muốn tôi… bấm lại cho vui. Nhưng thú thật, nhìn những anh tài xế ngoài 40 tuổi mà ý thức giao thông lại tệ đến vậy, tôi buồn lắm.

Tiếng còi xe gây bức xúc, nguy hiểm cho các phương tiện khác. Ảnh minh họa được tạo từ AI

Tiếng còi hơi không chỉ gây khó chịu, nó còn là nguyên nhân gián tiếp, thậm chí trực tiếp dẫn đến tai nạn. Trên các tuyến quốc lộ 14, 20, 22, 51… nhiều người đi xe máy, nhất là người già, phụ nữ mang bầu, trẻ em, giật mình loạng choạng khi bị ép còi từ phía sau, rồi té ngã giữa đường. Thương lắm, nhưng chuyện này diễn ra như cơm bữa.

Tôi vẫn nhớ mãi những lần chạy sau xe khách, xe tải đường dài, thấy họ bấm còi chèn ép xe máy để vượt. Ngồi trong cabin máy lạnh, ấm áp, họ quên mất người đi xe máy đang phơi mình ngoài nắng mưa, chịu từng cơn gió tạt vào mặt. Họ chỉ nghĩ đến việc chạy nhanh hơn, kiếm thêm vài đồng, mà bất chấp mạng sống của người khác.

Thẳng thắn mà nói, so với nhiều nơi, ý thức giao thông của chúng ta còn quá kém. Ở Lào hay Thái Lan chẳng hạn, tài xế thường điềm tĩnh, nhường nhịn, tôn trọng nhau. Còn ở ta, nhiều người thấy người khác làm sai thì lập tức “ùa” theo, coi thường luật pháp. Một phần cũng bởi lực lượng chức năng chưa xử lý thật mạnh tay, hoặc chưa đủ công cụ để xử phạt.

Qua VietNamNet, tôi đề nghị lực lượng CSGT cả nước siết chặt kiểm soát các xe, nhất là xe khách, xe tải lắp còi hơi, kèn hơi. Đồng thời tăng cường phát hiện và xử nặng vấn nạn bóp còi "vô nhân đạo" này. Phạt tiền thôi chưa đủ, cần trừ 3-4 điểm trên giấy phép lái xe mỗi lần vi phạm để đủ sức răn đe.

Ngoài ra, tôi cũng mong người tham gia giao thông đừng ngại ghi hình, phản ánh tình trạng bấm còi vô tội vạ, lấn làn vượt ẩu đến CSGT và thông qua báo chí, mạng xã hội... Nếu chúng ta dễ dãi bỏ qua, họ sẽ càng coi thường và tiếp tục coi thường mạng sống người khác.

Là một tài xế, tôi tin rằng chạy xe văn minh, nhường nhịn nhau mới là cách để mọi người cùng an toàn trở về nhà. Mong tiếng còi trên đường chỉ vang lên khi thật sự cần thiết – và không còn là nỗi ám ảnh của người tham gia giao thông.

Độc giả Hoàng Đại Dương

