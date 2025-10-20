Chiều 20/10, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về việc các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi, phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước (NSNN).

Theo nội dung Tờ trình, Dự thảo quy định Thanh tra Chính phủ được trích tối đa 30% tổng số tiền đã nộp vào NSNN đối với số nộp đến 200 tỷ đồng/năm; được trích thêm tối đa 20% tổng số tiền đã nộp vào NSNN đối với số nộp từ trên 200 tỷ đồng đến 320 tỷ đồng/năm; được trích thêm tối đa 10% tổng số tiền đã nộp vào NSNN đối với số nộp từ trên 320 tỷ đồng/năm.

Cơ quan thanh tra quy định tại khoản 2, 3 và 4 Điều 7 của Luật Thanh tra số 84/2025/QH15 được trích tối đa 30% tổng số tiền đã nộp vào NSNN đối với số nộp đến 30 tỷ đồng/năm; được trích thêm tối đa 20% tổng số tiền đã nộp vào NSNN đối với số nộp từ trên 30 tỷ đồng đến 60 tỷ đồng/năm; được trích thêm tối đa 10% tổng số tiền đã nộp vào NSNN đối với số nộp từ trên 60 tỷ đồng/năm.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú chủ trì cuộc họp. Ảnh: HM

Dự thảo giữ nguyên tỷ lệ trích của các cơ quan thanh tra được kế thừa từ Nghị quyết số 37/2023/UBTVQH15 nhưng có tăng biên độ trích cho phù hợp với thực tế hiện nay, khi các cơ quan thanh tra sau sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo 2 cấp ở Trung ương và địa phương, số lượng biên chế của các cơ quan thanh tra về cơ bản đều tăng (khoảng từ 3-8 lần)…

Bên cạnh đó, khối lượng công việc các cơ quan thanh tra, phòng chống lãng phí, tiêu cực; mức lương cơ sở, chỉ số trượt giá hiện nay cũng cao hơn so với thời điểm ban hành Nghị quyết số 37/2023/UBTVQH15.

Thực tế, nguồn kinh phí trích cho cơ quan thanh tra trong những năm qua có tác dụng hỗ trợ, tăng cường và bù đắp cho sự thiếu hụt của cơ chế tài chính hiện hành chưa tính hết các yếu tố đặc thù của cơ quan thanh tra khi phân bổ dự toán chi thường xuyên theo biên chế, chưa đủ phục vụ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Góp ý tại Hội đồng, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ cơ bản đồng ý với nội dung Dự thảo. Đại diện Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính… cũng đồng tình, thống nhất với nội dung của Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết.

Trong khi đó, đại diện Cục Quản lý thi hành án dân sự Bộ Tư pháp cho rằng, nội dung quan trọng trong Nghị quyết là sửa về mức chi và hoạt động chi. Tuy nhiên, câu từ tại một số chỗ chưa phù hợp; đề nghị chỉnh sửa lại câu từ cho phù hợp, đồng thời thay thế cụm từ “phù hợp với thực tiễn” thành những minh họa cụ thể…

Kết luận phiên họp Hội đồng thẩm định, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú cho biết, các thành viên Hội đồng thẩm định khẳng định, việc trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dự thảo Nghị quyết là cần thiết.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp đánh giá, Dự thảo phù hợp với chủ trương, đường lối; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất; bảo đảm về vấn đề an ninh, quốc phòng.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp lưu ý cơ quan chủ trì soạn thảo xây dựng lại Tờ trình một cách kỹ lưỡng, trong đó cần nêu rõ nội dung nào lược bỏ, nội dung nào bổ sung so với Nghị quyết số 37/2023/UBTVQH15 ngày 6/9/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đặc biệt, cần hoàn thiện lại bảng so sánh, thuyết minh, trong đó nêu rõ lý do đề xuất, điều chỉnh.