Nội dung trên được Cơ quan thanh tra nêu trong kết luận việc chấp hành chính sách pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và sử dụng nguồn tiền từ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, giai đoạn 1/1/2015 đến 30/6/2023. Kết luận này được Thanh tra Chính phủ công bố công khai hôm nay (ngày 17/10).

Theo kết luận thanh tra, thực hiện Quyết định số 605/QĐ-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ, đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của 67 tổ chức phát hành giai đoạn từ 1/1/2015 đến 30/6/2023 gồm 5 ngân hàng thương mại cổ phần, 37 công ty cổ phần, 25 công ty trách nhiệm hữu hạn.

Cung cấp thông tin 2 vụ việc để Bộ Công an xem xét, xử lý

Thanh tra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Tập đoàn Novaland) và các công ty thành viên cho thấy, công ty không có báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 về điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp và hồ sơ phát hành trái phiếu; 9 tổ chức phát hành khác thực hiện chưa đúng quy định về hồ sơ phát hành, trong đó Tập đoàn Novaland và Công ty Unity vi phạm nội dung phương án phát hành thiếu thông tin, không cụ thể về chương chính/dự án theo quy định...

Có 5/18 tổ chức phát hành thực hiện chưa đúng quy định trong sử dụng tiền trái phiếu doanh nghiệp với các mục đích nhận chuyển nhượng phần vốn điều lệ của các tổ chức, cá nhân tại doanh nghiệp khác, hợp tác đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản.

Thanh tra Chính phủ cho rằng, trong quá trình thực hiện có dấu hiệu sử dụng tiền từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp sai mục đích với các hành vi tạo lập giao dịch, chuyển tiền trái phiếu qua nhiều tổ chức, cá nhân trung gian để cho một công ty khác sử dụng, vi phạm có tính chất phức tạp; một số tổ chức phát hành thời điểm thanh tra chưa trả được nợ gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp, gây rủi ro cho các trái chủ với tổng số tiền hơn 7.000 tỷ đồng trong thời gian từ khi phát hành đến tại thời điểm thanh tra.

Thanh tra Chính phủ chuyển vi phạm trái phiếu của Novaland sang Bộ Công an. Ảnh: Hồng Khanh

Cũng theo Thanh tra Chính phủ, trong sử dụng và quản lý nguồn tiền từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp, qua thanh tra có 4/20 tổ chức phát hành vi phạm trong việc sử dụng tiền trái phiếu có dấu hiệu sai mục đích. Các doanh nghiệp nhận hợp tác sau khi nhận tiền trái phiếu doanh nghiệp đã sử dụng để thanh toán nhiều giao dịch với các tổ chức, cá nhân không rõ mục đích, với số tiền lớn, trong thời gian dài; có dấu hiệu sai mục đích theo cam kết tại hợp đồng, có khoản tiền trái phiếu doanh nghiệp sau khi chuyển thanh toán cho công ty trung gian thì bị ngân hàng khác thu nợ…

“Do phạm vi cuộc thanh tra, tính chất, mức độ phức tạp của các hành vi, thủ đoạn vi phạm trong các giao dịch có thể gây hậu quả, rủi ro cho nhiều trái chủ và cho xã hội. Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin vụ việc tại Tập đoàn No Va và 4 công ty thành viên (Cty TNHH Bất động sản Khải Hưng, CTCP Lucky House, Cty TNHH Thành phố Aqua và Cty Unity) và vụ việc vi phạm trong sử dụng tiền trái phiếu doanh nghiệp có dấu hiệu sai mục đích tại Tập đoàn No Va và 4 tổ chức phát hành sang Bộ Công an để được xem xét, xử lý”, Thanh tra Chính phủ xác định...

Yêu cầu chấm dứt ngay các hành vi vi phạm

Từ những tồn tại, khuyết điểm, vi phạm được chỉ ra qua thanh tra, Thanh tra Chính phủ yêu cầu các tổ chức phát hành chấm dứt các hành vi vi phạm về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và sử dụng nguồn vốn từ trái phiếu doanh nghiệp đã được phát hiện qua thanh tra; khẩn trương rà soát, khắc phục các tồn tại, khuyết điểm và hậu quả (nếu có).

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì, nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, bổ sung các nghị định có liên quan; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước khẩn trương có văn bản hướng dẫn các tổ chức tín dụng phát hành trái phiếu doanh nghiệp để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục.

Chỉ đạo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước căn cứ các quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với vi phạm của các tổ chức phát hành có vi phạm được chỉ ra qua thanh tra. Trong quá trình xem xét, xử lý; trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng, gây hậu quả thì chuyển thông tin vụ việc cho cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng) chỉ đạo kiểm tra, xử lý vi phạm trong huy động vốn kinh doanh bất động sản/nhà ở tại Dự án Khu đô thị Aqua City (Khu A2, A3) do Công ty TNHH thành phố Aqua làm chủ đầu tư; Phân khu 1 - Dự án Khu đô thị Dịch vụ thương mại cao cấp Cù Lao Phước Hưng do Công ty TNHH Phát triển Bất động sản An Khang làm chủ đầu tư; Dự án Tổ hợp khu du lịch Thung Lũng Đại Dương (Dự án Nova World Phan Thiết) do Công ty TNHH Delta - Valley Bình Thuận làm chủ đầu tư và Dự án Khu phức hợp du lịch sinh thái Mũi Yến do CTCP Mũi Yến làm chủ đầu tư.