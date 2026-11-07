Chính phủ đề xuất về thị thực đặc biệt tạo thuận lợi nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú đối với khách du lịch quốc tế, trong đó có người nước ngoài đến Việt Nam khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, nghỉ dưỡng.

Sáng 7/11, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam.

Bộ trưởng cho biết, dự thảo Nghị quyết đã quán triệt, cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó tập trung xây dựng các chính sách mang tính then chốt thuộc thẩm quyền của Quốc hội để tháo gỡ điểm nghẽn trong phát triển du lịch.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trình bày tờ trình

Nghị quyết nhằm tạo cơ chế, chính sách đột phá để khơi thông, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đưa du lịch phát triển đột phá, khẳng định vị thế ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới; phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao, có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế; bảo đảm nguyên tắc không nhắc lại các cơ chế, chính sách đã được quy định.

7 nhóm chính sách cụ thể của dự thảo nghị quyết được Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nêu.

Về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với dự án du lịch, dự thảo xác định địa bàn ưu tiên theo tinh thần Nghị quyết 08; phân loại dự án theo điều kiện tăng dần để áp dụng các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với từng loại: dự án du lịch chất lượng cao, dự án du lịch động lực, dự án du lịch động lực mang tính chiến lược.

Bộ trưởng cho biết cả 3 loại dự án du lịch không bao gồm hạng mục công trình kinh doanh dịch vụ casino, trò chơi điện tử có thưởng, cá cược, kinh doanh bất động sản. Mức ưu đãi, hỗ trợ về thuế, hạ tầng áp dụng mức tương tự tại các pháp luật liên quan cho các đối tượng khác chưa có dự án du lịch.

Mở rộng miễn thị thực song phương cho thị trường trọng điểm

Về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và liên kết cộng đồng trong hoạt động du lịch, Bộ trưởng cho biết sẽ thí điểm giảm tiền thuê đất đối với phần diện tích cảnh quan, cây xanh, mặt nước, không gian sử dụng chung, không khai thác kinh doanh trực tiếp của khách sạn, nghỉ dưỡng 4-5 sao trở lên.

Dự thảo cũng có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp mở đường bay mới phục vụ du lịch và tổ chức doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú có hợp đồng tiêu thụ dài hạn sản phẩm OCOP...

Dự thảo mở rộng miễn thị thực song phương cho khách từ các thị trường trọng điểm. Ảnh: Tuấn Hùng

Về hỗ trợ ưu đãi đối với mô hình kinh doanh du lịch mới có sự tham gia của cộng đồng dân cư, kinh doanh trên nền tảng số, tổ hợp hưu trí, du lịch giải trí, văn hóa thể thao kết hợp du lịch với chăm sóc sức khỏe, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Về thử nghiệm có kiểm soát một số mô hình hoạt động kinh doanh du lịch đối với tổ hợp biểu diễn nghệ thuật, trung tâm hòa nhạc, phố lễ hội, khu giải trí tích hợp quy mô lớn áp dụng thủ tục rút gọn cấp phép một lần.

Về hỗ trợ phát triển nhân lực du lịch, Bộ trưởng cho biết ngân sách nhà nước hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao, nhân lực chuyên sâu về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, sáng tạo nội dung số, ngoại ngữ, kỹ năng nghề, quản trị du lịch và nhân lực tại chỗ ở địa bàn du lịch cộng đồng.

Về thị thực đặc biệt tạo thuận lợi nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú đối với khách du lịch quốc tế, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết dự thảo mở rộng miễn thị thực song phương cho khách từ các thị trường trọng điểm; áp dụng thị thực linh hoạt theo từng thị trường, ưu tiên khách chi tiêu cao, lưu trú dài ngày, khách quay trở lại, khách hội nghị, hội thảo.

Dự thảo cũng thí điểm có kiểm soát đối với người nước ngoài làm việc từ xa. Người nước ngoài đến Việt Nam khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe dài ngày và người đi cùng được xem xét áp dụng thí điểm chính sách thị thực, cư trú thuận lợi, phù hợp với mục đích và thời gian lưu trú theo quy định của pháp luật. Chính phủ cũng đề xuất tạo thuận lợi về giấy phép lao động, thị thực, tạm trú cho chuyên gia, nghệ sĩ nước ngoài làm việc tại các dự án du lịch.

Cuối cùng là hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho phát triển du lịch.

Làm rõ tính mới, đặc thù của chính sách “thị thực đặc biệt”

Trình bày thẩm tra dự thảo nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Ủy ban tán thành với sự cần thiết ban hành Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn nhằm kịp thời thể chế hóa và triển khai Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày thẩm tra

Cơ quan thẩm tra nhận thấy dự thảo quy định các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với dự án du lịch động lực mang tính chiến lược ở mức rất cao, nhưng chưa đánh giá được hiệu quả mang lại. Vì vậy, Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị cân nhắc kỹ lưỡng đối với quy định này.

Về chính sách thị thực đặc biệt, Ủy ban đề nghị không quy định cụ thể chính sách thị thực đối với nhóm “chuyên gia, lao động kỹ thuật, nghệ sĩ, diễn viên…” trong nghị quyết, giao Chính phủ cân nhắc, xác định chính sách đối với đối tượng này cùng với các đối tượng khác phù hợp với thực tiễn và các yêu cầu về bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị làm rõ tính mới, đặc thù và nội hàm của chính sách “thị thực đặc biệt”.