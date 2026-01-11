Tối 11/1, trao đổi với PV VietNamNet, ông Phạm Hồng Quang, Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận văn bản của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch liên quan khu vực đề xuất đầu tư dự án VSIP 4.

Theo ông Quang, Sở đang giao các phòng chuyên môn nghiên cứu, tổng hợp để báo cáo UBND tỉnh Nghệ An.

Trả lời câu hỏi về việc dự án có ảnh hưởng đến Khu du lịch quốc gia Kim Liên hay không, lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết hiện vẫn đang nghiên cứu kỹ và chưa thể đưa ra kết luận.

“Hiện nhà đầu tư mới dừng ở mức đề xuất. Sở sẽ nghiên cứu, nếu đáp ứng quy định thì triển khai, còn không đảm bảo thì không thể thực hiện”, ông Quang nói.

Trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An đã có văn bản gửi Sở Xây dựng liên quan đến đề xuất đầu tư dự án VSIP 4 của Công ty TNHH VSIP Nghệ An.

Trước thông tin về việc xây dựng khu công nghiệp VSIP 4 tại Nghệ An, giá đất nông thôn trong khu vực liên tục bị đẩy lên cao từng ngày.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, dự án VSIP 4 được Công ty VSIP Nghệ An đề xuất với quy mô khoảng 800 ha, trong đó có một phần diện tích nằm trong định hướng quy hoạch tổ chức không gian tổng thể khu vực di tích, thuộc “trục cảnh quan liên kết hai ngọn núi Đại Huệ và núi Chung, với trung tâm là không gian mặt nước như tấm gương phản chiếu bầu trời, tượng trưng cho sự thanh cao và minh triết của trí tuệ”.

Khu vực này đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn cũ).

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho rằng, khu đất dự kiến thực hiện dự án VSIP 4 với diện tích hơn 331 ha trên địa bàn xã Kim Liên có liên quan trực tiếp và tác động lớn đến ranh giới, không gian nghiên cứu của hồ sơ Khu du lịch quốc gia Kim Liên cũng như quy hoạch chung xây dựng khu du lịch.

“Kim Liên được xác định là điểm du lịch đặc biệt quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước. Vì vậy, việc bố trí dự án công nghiệp quy mô lớn tại khu vực này là không phù hợp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến không gian văn hóa – lịch sử, môi trường, cảnh quan; tác động đến mục tiêu phát triển bền vững của Khu du lịch Kim Liên và Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời có khả năng chồng chéo, xung đột với các quy hoạch và quyết định của Chính phủ”, văn bản nêu rõ.

Cũng tại khu đất dự kiến thực hiện dự án VSIP 4, gần 1 tuần qua, sau khi thông tin Công ty TNHH VSIP Nghệ An có văn bản gửi UBND tỉnh xin khảo sát nghiên cứu và đề xuất đầu tư dự án Khu công nghiệp VSIP 4 xuất hiện, hàng trăm xe ô tô nối đuôi nhau đổ về khu vực đấu giá đất Rú Cụp - Nam Lĩnh (xã Đại Huệ), xã Vạn An và xã Kim Liên.

Tại các tuyến đường liên thôn ở 3 xã nói trên, hàng trăm ô tô lớn, nhỏ nối đuôi nhau kéo về săn lùng đất.