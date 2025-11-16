Giá nhà ở xã hội Hà Nội tăng gấp gần 5 lần, có nơi vượt 70 triệu/m2

Vốn là những lựa chọn “bình dân”, các dự án nhà ở xã hội sau 5-10 năm sử dụng đã trở thành tài sản có giá trị cao, với mức tăng gấp 3-5 lần, thậm chí tiệm cận phân khúc thương mại cao cấp.

Tháng trước, anh Lê V. vừa bán căn hộ gần 70m2 tại dự án nhà ở xã hội (NƠXH) Đại Kim Building (phường Định Công) với giá hơn 5 tỷ đồng. Tính ra, mỗi mét vuông căn hộ tại đây lên tới hơn 70 triệu đồng, cao gấp gần 5 lần mức giá khoảng 15 triệu đồng/m2 khi bàn giao cách đây gần 8 năm.

Không chỉ thị trường thứ cấp tăng mạnh, ngay cả các dự án nhà ở xã hội mới mở bán cũng đang xác lập mặt bằng giá cao chưa từng có. Tại Hà Nội, dự án nhà ở xã hội mở bán mới giá gần 30 triệu/m2 khiến giấc mơ an cư ngày càng xa tầm với của người thu nhập thấp.

Người dân phản ánh lên bộ chiêu trò của ‘cò’ thao túng, đẩy giá nhà ở xã hội

Phản ánh đến Bộ Xây dựng về một số bất cập trong chính sách và thực tế triển khai nhà ở xã hội hiện nay, công dân T.T.B. nêu lên tình trạng mua bán tại nhiều dự án như ở Thanh Hóa, xuất hiện tình trạng hồ sơ không có nhu cầu mua ở thực tế (thông qua quan hệ để “ghép hồ sơ” vào chờ có khách mua lại, bán chênh).

Người dân kiểm tra, nộp hồ sơ tại dự án nhà ở xã hội Uy Nỗ (Đông Anh, Hà Nội). Ảnh: Hồng Khanh

Theo công dân, các căn hộ nhà ở xã hội bị “cò” đẩy giá chênh cao hơn nhiều so với giá gốc. Điều này khiến chính sách hỗ trợ đúng đối tượng bị méo mó, người dân có nhu cầu thực sự rất khó tiếp cận.

Do đó, công dân đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ hồ sơ xét duyệt, xử lý nghiêm tình trạng đầu cơ, mua bán chênh lệch trái quy định. Đồng thời, có cơ chế minh bạch để người dân có nhu cầu thật sự tiếp cận được nhà ở xã hội đúng nghĩa.

Sáp nhập về Hà Nội, 2.000m2 đất ở chỉ còn 400m2: Dân bối rối khi cấp đổi sổ đỏ

Một công dân phản ánh, gia đình có mảnh đất do cha ông để lại, đã được tỉnh Hòa Bình (cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) năm 1996 với diện tích 2.000m2 đất ở.

Sau sáp nhập, mảnh đất này thuộc xã Hòa Lạc (Hà Nội). Hiện nay, gia đình có nhu cầu chia đất cho 5 người con. Tuy nhiên, khi làm thủ tục tách thửa và cấp đổi sổ đỏ, cơ quan nhà nước chỉ công nhận 400m2 đất ở, còn lại 1.600m2 chuyển sang đất trồng cây lâu năm. Trong khi đó, trên thực tế gia đình đã xây dựng nhà ở trên diện tích hơn 800m2.

Công dân thắc mắc, nếu Nhà nước chỉ công nhận 400m2 đất ở thì phần diện tích xây dựng hơn 400m2 còn lại của gia đình có bị xem là xây dựng trái phép và có bị cưỡng chế tháo dỡ không? Việc giảm diện tích đất ở từ 2.000m2 xuống 400m2 như vậy có phù hợp với quy định không?

Sự thật phía sau những căn nhà 1 tỷ đồng ngay trung tâm Hà Nội

Theo anh Quân (một môi giới bất động sản), hơn 1 tỷ đồng vẫn có thể mua được nhà ở trung tâm Hà Nội. Dù nguồn cung rất ít, người mua vẫn có thể tìm thấy một số căn có giá trong khoảng 1-1,7 tỷ đồng, chủ yếu là các căn có diện tích siêu nhỏ, thậm chí chỉ khoảng 5-6m2, sâu trong ngõ với nhiều hạn chế.

Những căn nhà giá 1 tỷ thường ở trong những ngõ sâu, lối vào tối tăm. Ảnh minh họa: D.A

Anh Quân cho biết, chỉ 1-2 căn có sổ đỏ, còn lại thường là nhà xây lâu năm hoặc hiện trạng không đủ diện tích tối thiểu để tách sổ. Dù giá rẻ nhưng những căn nhà hơn 1 tỷ đồng này thanh khoản vẫn không cao và việc tìm được người mua phù hợp có thể mất nhiều thời gian. Người mua tỏ ra băn khoăn về những bất tiện khi ở căn nhà siêu nhỏ trong ngõ sâu.

Bảng giá đất mới tăng cao từ 1/1/2026: Cần tránh ‘cú sốc’ lên người dân, doanh nghiệp

Từ 1/1/2026, bảng giá đất theo Luật Đất đai 2024 sẽ được áp dụng. Nhiều địa phương đã và đang xây dựng bảng giá đất mới với mức tăng cao. Làm sao để việc điều chỉnh giá đất không tạo "cú sốc" cho người dân, doanh nghiệp?

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng (Trường Đại học Nguyễn Trãi) cho rằng việc xây dựng bảng giá đất mới là bước tiến cần thiết nhằm khắc phục độ vênh giữa “giá Nhà nước” và “giá thị trường” vốn tồn tại lâu nay.

Dù có nhiều mặt tích cực, ông Huy cũng lưu ý, việc tăng bảng giá đất đặt ra một số rủi ro cần được nhận diện và xử lý kịp thời. Nếu giá điều chỉnh quá nhanh, chi phí tài chính của người dân và doanh nghiệp sẽ tăng mạnh, ảnh hưởng đến khả năng chi trả và đầu tư.