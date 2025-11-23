Ngày nay, việc làm đổ nước lên điện thoại hay lỡ tay đánh rơi vào vũng nước không còn là “thảm họa” như trước. Hầu hết smartphone hiện đại, từ Android đến iPhone, đều có một mức độ chống nước - chống bụi nhất định, giúp thiết bị sống sót qua những tai nạn bất ngờ.

Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn có thể thoải mái đem điện thoại xuống hồ bơi hoặc đi biển. Chuẩn IP trên hộp máy trông có vẻ đơn giản, nhưng bản chất lại phức tạp hơn nhiều.

Chuẩn chống nước IP67, IP68, IPX8 là gì?

IP (Ingress Protection) là tiêu chuẩn do Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC) đưa ra, dùng để phân loại mức độ bảo vệ của thiết bị điện trước bụi và nước.

Chuẩn này có hai con số: số đầu tiên (0 - 6) chỉ mức chống bụi, cát và vật thể rắn; số thứ hai (0 - 8) chỉ mức chống nước hoặc hơi ẩm.

iPhone chống nước IP68 không đồng nghĩa có thể mang đi bơi được. Ảnh: Cnet

Khi bạn thấy ký hiệu IPX8, chữ “X” có nghĩa nhà sản xuất không công bố mức chống bụi, dù máy vẫn có khả năng chống nước ở mức độ nào đó. Ví dụ, một thiết bị IPX8 có thể chịu được việc ngâm trong nước, nhưng không đảm bảo chống lại bụi hoặc cát mịn.

Nhiều mẫu điện thoại cao cấp hiện nay như iPhone 17 Pro hay Samsung Galaxy S25 Ultra đều đạt chuẩn IP68 - mức cao nhất mà phần lớn smartphone có thể đạt được.

Tuy nhiên, điều này lại gây hiểu nhầm lớn: hai máy cùng IP68 không có nghĩa khả năng chống nước giống nhau.

Theo yêu cầu tối thiểu của IEC, một sản phẩm đạt mức 8 phải chịu được việc ngâm ở độ sâu ít nhất 1 mét trong 30 phút. Nhưng từ mốc đó trở lên, mọi thông số đều phụ thuộc vào nhà sản xuất.

Chẳng hạn, Galaxy S25 Ultra chịu được 1,5 mét trong 30 phút, còn iPhone 17 Pro chịu được 6 mét trong 30 phút.

Nói cách khác, dù cùng là IP68, mức bảo vệ thực tế khác nhau đáng kể. Vì vậy, người dùng cần đọc kỹ thông tin của từng hãng thay vì chỉ nhìn vào mã IP.

Có thể mang iPhone đi bơi không?

Dù iPhone được quảng cáo chịu được độ sâu tới 6 mét, Apple - cũng như hầu hết nhà sản xuất - đều khuyến cáo không nên mang thiết bị xuống hồ bơi.

Có nhiều lý do như bài kiểm tra IP được thực hiện trong điều kiện hoàn toàn tĩnh. Khi bạn di chuyển thiết bị trong nước, áp lực nước tăng lên, dễ đẩy nước vào bên trong máy.

Việc kiểm tra IP chỉ dùng nước sạch, trong khi nước hồ bơi có chlorine, còn nước biển có muối - đều có thể ăn mòn linh kiện, gây hỏng cổng sạc và thân máy.

IP68 chỉ dành cho sự cố, không phải sử dụng thường xuyên. Chuẩn IP được thiết kế để bảo vệ máy khi gặp tai nạn như bị đổ nước, rơi vào bồn rửa, hoặc sử dụng ngoài trời khi mưa lớn - chứ không phải để bạn quay TikTok dưới nước hay chụp ảnh san hô.

Do đó, điện thoại có chống nước vẫn có thể bị “chết đuối” nếu dùng sai cách.

Điện thoại không có IP liệu có chống nước?

Không phải hãng nào cũng trả tiền để làm bài kiểm tra đạt chuẩn IP – quá trình này mất thời gian và tốn chi phí, đặc biệt với các dòng máy giá rẻ.

Vì vậy, một số thiết bị chỉ quảng cáo là chống nước nhờ dùng lớp phủ nano hoặc gioăng cao su chống ẩm. Những máy này có thể chịu được mưa nhỏ hoặc vài giọt văng vào, nhưng không nên ngâm nước hoàn toàn.

Ngược lại, nếu máy không công bố bất kỳ khả năng chống nước nào, tốt nhất hãy xem nó… như một món đồ điện tử bình thường và tránh xa mọi loại chất lỏng.

Các chuẩn IP giúp người dùng hiểu phần nào khả năng chống chịu của smartphone trước bụi và nước. Tuy nhiên, khả năng thực tế phụ thuộc vào từng nhà sản xuất và có nhiều giới hạn mà người dùng thường bỏ qua.

Ngay cả điện thoại IP68 cũng không được thiết kế để bơi lội, quay phim dưới nước hay dùng trong môi trường nước muối.

Hiểu đúng ý nghĩa chuẩn IP sẽ giúp bạn tránh những hiểu lầm tai hại và bảo vệ thiết bị tốt hơn - đúng với mục đích của tính năng: bảo vệ trong trường hợp khẩn cấp, không phải để thử thách độ bền.

(Theo Cnet)