Thị trường smartphone toàn cầu có thể chuẩn bị bước vào thời kỳ giá tăng mạnh trong năm 2026. Cảnh báo này do chính Chủ tịch Xiaomi, ông Lu Weibing, đưa ra trong cuộc họp với nhà đầu tư, nhấn mạnh rằng giá điện thoại “sẽ tăng đáng kể” vì chi phí chip nhớ leo thang.

Khách hàng dùng thử Xiaomi 17 tại một cửa hàng ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg

Theo Bloomberg, chip nhớ đang rơi vào tình trạng khan hiếm do nhu cầu bùng nổ từ các trung tâm dữ liệu và máy chủ phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI). Các dòng chip tốc độ cao đang được ưu tiên cho các bộ tăng tốc AI, khiến nguồn cung chip nhớ dành cho smartphone bị thu hẹp đáng kể.

Ông Lu cho biết Xiaomi đã ký các thỏa thuận để đảm bảo nguồn linh kiện cho năm sau, nhưng công ty “sẽ phải phản ánh chi phí tăng vào sản phẩm”, tức giá bán điện thoại Xiaomi trong năm 2026 gần như chắc chắn tăng. Dòng Xiaomi 18 được dự đoán sẽ đắt hơn nhiều so với kỳ vọng ban đầu.

Không chỉ Xiaomi gặp khó. Toàn bộ ngành smartphone sẽ chịu ảnh hưởng từ vòng xoáy tăng giá chip nhớ: hoặc tăng giá máy, hoặc chấp nhận giảm lợi nhuận. Với thực tế phần lớn hãng không muốn hy sinh biên lợi nhuận, việc giá bán smartphone cao cấp - từ Samsung Galaxy S26 Ultra đến iPhone 18 - tăng mạnh gần như là kịch bản chắc chắn.

Một số hãng có thể chọn hướng khác: giảm mức nâng cấp phần cứng để giữ giá. Truyền thông Hàn Quốc cho biết mẫu Galaxy S26 bản tiêu chuẩn có thể giữ nguyên giá bằng cách “cắt giảm hoặc đảo ngược một số nâng cấp dự kiến”. Tuy nhiên, lựa chọn này cũng khiến người dùng nhận được ít đổi mới hơn.

Cảnh báo từ Xiaomi xuất hiện chỉ vài ngày sau khi SMIC – hãng chip lớn nhất Trung Quốc – cho biết thiếu hụt chip nhớ có thể làm chậm sản xuất xe điện và thiết bị tiêu dùng trong năm 2026. Làn sóng đầu tư khổng lồ vào trung tâm dữ liệu toàn cầu đã hút gần hết nguồn cung, khi SK Hynix và Samsung tập trung cung ứng cho Nvidia và các hãng AI.

Xiaomi thời gian gần đây đang đẩy mạnh phân khúc cao cấp, với dòng 17 cạnh tranh trực tiếp iPhone. Hãng đã tăng giá flagship này ngay trong tháng trước, một phần vì chi phí chip nhớ tăng. Trong báo cáo tài chính mới nhất, Xiaomi ghi nhận lợi nhuận vượt dự báo, trong đó mảng xe điện lần đầu tiên có lãi.

Tuy nhiên, với chu kỳ thiếu hụt chip năm nay được đánh giá “trầm trọng hơn và kéo dài hơn các lần trước”, người dùng được khuyên nên chuẩn bị tâm lý: hoặc sớm nâng cấp điện thoại trong năm 2025, hoặc chờ thêm một thời gian dài tới khi giá chip hạ nhiệt.

(Theo TechRadar, Bloomberg)