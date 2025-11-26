Theo dự báo của Arthur Liao từ Fubon Research, giá iPhone Fold có thể buộc phải đạt 2.399 USD (63 triệu đồng) để “bù chi phí linh kiện và đạt biên lợi nhuận của Apple”.

Đây là mức giá vượt qua cả iPhone 17 Pro Max bản 2TB (1.999 USD), đưa iPhone Fold ngang giá với MacBook Pro 16 inch dùng chip M4 (2.499 USD) hoặc iPad Pro M5 bản cao nhất (2.599 USD).

Dù vậy, Fubon nhận định Apple kỳ vọng bán 5 triệu máy trong năm đầu tiên, chủ yếu nhắm tới nhóm người dùng cao cấp và những người ưa công nghệ mới.

Thiết kế mô phỏng iPhone Fold. Ảnh: Future

Tin đồn về iPhone màn hình gập đã xuất hiện từ năm 2015, nhưng quá trình kéo dài vì Apple liên tục trì hoãn. Lý do, theo nguồn tin từ UDN (qua AppleInsider), là Apple muốn loại bỏ hoàn toàn đường hằn ở màn hình gập trước khi sản phẩm được tung ra.

“Thiết kế không nếp gấp” này được cho là bước đột phá mà Apple đã hoàn thiện, giúp iPhone Fold trở thành đối thủ đáng gờm trước Samsung Galaxy Z Fold 7 hay các mẫu gập của Huawei.

Màn hình gập bên trong được cho là do Samsung Display sản xuất, nhưng cấu trúc panel, quá trình xử lý và phương pháp ép dán do Apple tự thiết kế.

Nhiều nguồn mô tả iPhone Fold giống như “hai chiếc iPhone Air ghép lại”, với màn hình trong 7,8 inch và màn hình ngoài 5,5 inch.

Bản lề sử dụng chất liệu kim loại lỏng để giảm biến dạng và tăng độ bền - một yếu tố khiến giá linh kiện tăng cao.

Về cấu hình, iPhone Fold được dự đoán trang bị chip A20 hoặc A20 Pro, ít nhất 12GB RAM và bộ nhớ từ 256GB. Truyền thống của Apple cho thấy máy sẽ có nhiều tuỳ chọn dung lượng, nhưng chi tiết vẫn chưa được tiết lộ.

Khi bước vào năm 2026, các tin đồn sẽ xuất hiện dày đặc hơn khi Apple tiến gần thời điểm ra mắt. Hiện chưa rõ mức giá cuối cùng, nhưng với biên độ dự đoán 2.000 - 2.500 USD, iPhone Fold gần như chắc chắn sẽ trở thành chiếc iPhone đắt nhất từng được thương mại hóa.

(Theo Tom's Guide)