"Mang quán nhậu vỉa hè" sang Canada

"Nhà hàng thể hiện ẩm thực Việt Nam theo phong cách phóng khoáng và sáng tạo, kết hợp cùng những ly cocktail giàu hương vị", Michelin Guide giới thiệu về Good Thief.

Condé Nast Traveler cũng từng khen đây là một nhà hàng có thể dễ dàng chinh phục và để lại nhiều cảm xúc với thực khách sau khi dùng bữa.

Điều thú vị, Good Thief được lấy cảm hứng từ những quán nhậu vỉa hè mộc mạc, dân dã ở phố phường TPHCM. Thực đơn của nhà hàng tái hiện các món ăn như canh chua, ốc xào dừa Nam Bộ, ếch chiên mắm, trứng cút lộn, bò bóp thấu... nhưng theo cách chế biến độc đáo, bằng kỹ thuật hiện đại và sự sáng tạo của các đầu bếp.

Những món ăn đường phố quen thuộc của TPHCM trở thành nguồn cảm hứng của các đầu bếp tại nhà hàng

Chủ nhà hàng này là 2 chị em gốc Việt, rất tâm huyết nâng tầm ẩm thực quê hương tại nước ngoài. Trước khi mở Good Thief, họ đã có những thương hiệu ẩm thực nổi tiếng tại Canada.

Bếp trưởng của nhà hàng hiện tại là đầu bếp người Việt - Nguyễn Ngọc Thế Khương (Kenji Nguyễn, sinh năm 1985). Anh Khương cho biết, nhà sáng lập và đội ngũ sáng tạo của nhà hàng muốn thực khách biết tới sự đa dạng của ẩm thực Việt Nam, thay vì "đóng khung" vào phở hay bánh mì.

Đội ngũ sáng tạo của nhà hàng. Bếp trưởng Thế Khương đứng thứ 2 từ trái qua

Biến món Việt vỉa hè thành ẩm thực cao cấp

Một trong những món bán chạy nhất tại nhà hàng là canh chua tôm phiên bản hiện đại. Thay vì phục vụ theo kiểu truyền thống, các đầu bếp biến tấu món ăn để mang đến trải nghiệm thị giác và vị giác mới lạ. Tôm được xử lý bằng kỹ thuật ủ tái nhằm giữ trọn độ ngọt tự nhiên và độ săn chắc của thịt. Món ăn đi kèm phô mai Ý béo ngậy, cân bằng vị cay ấm, đậm đà của muối ớt tự làm.

Theo đầu bếp Thế Khương, khi thưởng thức, thực khách sẽ cảm nhận được sự hòa quyện giữa vị béo của phô mai, vị ngọt của tôm cùng cái lạnh, cay và chua thanh nhẹ của viên kem, gợi lại hương vị quen thuộc của món canh chua Nam Bộ theo cách sáng tạo hơn.

Món canh chua tôm

Một món khác cũng khiến nhiều thực khách tò mò là "Beef Tartare" lấy cảm hứng từ bò bóp thấu Việt Nam. Thịt bò được nêm nếm cầu kỳ, kết hợp cùng sốt tỏi ớt chua nhẹ và lòng đỏ trứng đậm vị. Thay vì dùng phô mai kiểu Âu, đầu bếp sáng tạo với lớp sả đông lạnh bào mịn ngay tại bàn - thứ gia vị rất quen thuộc với bữa ăn Việt.

Hay món hàu sống được biến tấu táo bạo với lớp bọt ớt cốt dừa thay cho sốt truyền thống phương Tây.

Đặc biệt, món ốc trên thực đơn được lấy cảm hứng trực tiếp từ văn hóa ăn ốc vỉa hè ở TPHCM - nơi thực khách thường gọi đĩa ốc xào đi kèm ổ bánh mì nóng giòn. Tuy nhiên, ốc được chế biến bằng cách hầm cùng sốt bơ sả kiểu Pháp nhưng mang hương vị ốc xào dừa Nam Bộ. Ăn kèm món này là tủy xương nướng béo ngậy.

Món ốc của nhà hàng

Michelin còn khen ngợi nhà hàng với những món ngon như đùi ếch chiên giòn phủ bạc hà, món mì tỏi được nâng lên bằng thịt cua béo ngọt.

"Đội ngũ đầu bếp sẽ làm việc rất chặt chẽ với đội ngũ pha chế để tạo nên những ly cocktail nâng tầm món ăn và ngược lại", anh Khương cho hay.

Món ăn lấy cảm hứng từ ếch chiên mắm và gỏi bò

Thách thức lớn nhất khi nấu món Việt tại Canada là nguồn nguyên liệu. Do khoảng cách địa lý quá lớn, việc tiếp cận các nguyên liệu tươi ngon, mang tính bản địa của Việt Nam, đặc biệt là các loại rau thơm đặc trưng, cua đồng, hay các loại gia vị tươi gặp rất nhiều khó khăn và chi phí vận chuyển rất đắt đỏ.

Có những loại rau cỏ ở quê nhà bình dị, nhưng sang đến Canada giá thành trở nên vô cùng xa xỉ. Điều này đòi hỏi người đầu bếp không chỉ phải có kỹ thuật tốt để tối ưu hóa, giữ trọn vẹn hương vị tinh túy nhất của nguyên liệu, mà còn phải biết linh hoạt, sáng tạo để tìm ra những điểm chạm thay thế mà không làm mất đi cái "hồn" Việt.

"Đội ngũ sáng tạo của nhà hàng tâm niệm: Hương vị Việt là gốc rễ không thể thay đổi. Sự sáng tạo là công cụ. Bạn có thể dùng kỹ thuật nghề bếp châu Âu, có thể trình bày hiện đại và sáng tạo đến đâu, nhưng khi thực khách nếm vào, vị Việt Nam phải rõ ràng và bùng nổ nhất", đầu bếp Thế Khương chia sẻ.

Sau khi được Michelin vinh danh, lượng khách tới nhà hàng tăng mạnh, với số lượng đặt bàn đông hơn rõ rệt. Nơi đây nhanh chóng trở thành điểm đến nổi bật hơn trên bản đồ ẩm thực, cho thấy sức lan tỏa ngày càng lớn của mô hình ẩm thực Việt sáng tạo.

Nhà hàng này được nhiều giải thưởng của các tạp chí ẩm thực, du lịch nổi tiếng tại Canada

Ảnh: The Good Thief