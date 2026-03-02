Theo The Guardian, Sông Quê - một nhà hàng Việt Nam ra đời năm 2002 "đủ ngon" để khiến thực khách xếp hàng dài mỗi cuối tuần.

Còn theo đánh giá của Eater, Sông Quê luôn là nhà hàng Việt Nam lý tưởng, nhưng chỉ dành cho những ai không ngại cảnh đông đúc. Quán sẽ khiến thực khách hài lòng với mực chiên giòn sốt ớt, thịt bò cuốn lá lốt nướng thơm phức, bánh xèo giòn rụm và phở bò truyền thống.

Trên các ứng dụng đánh giá trực tuyến, rất nhiều thực khách quốc tế dành lời khen có cánh cho nhà hàng này.

"Đồ ăn ngon đúng vị Việt, gọi món nào cũng chất lượng, không gian dễ chịu và rất đáng để xếp hàng chờ", một thực khách chia sẻ trên Tripadvisor.

"Đây là quán Việt ngon nhất khu Đông London", một đánh giá khác nhận xét.

Những món ăn Việt Nam tại Sông Quê được truyền thông Anh ca ngợi. Ảnh: Sông Quê

Đầu năm 2026, chủ nhà hàng Sông Quê đã khai trương thêm chi nhánh mới mang tên Sông Quê Phở Bar trên phố Commercial Street, cách địa điểm ban đầu khoảng 1km. Nhà hàng này chủ yếu phục vụ phở và các món đặc trưng của Việt Nam như gỏi cuốn, gỏi đu đủ, sườn nướng và bánh khọt.

Theo The Guardian, phở là món chủ chốt tại nhà hàng, được đầu tư vào nước dùng và đa dạng lựa chọn.

Phở tái nạm thường được phục vụ với những lát thịt bò còn màu hồng đỏ, thái mỏng, đặt trên sợi bánh phở trắng mềm mượt, phủ đầy hành lá và chan ngập nước dùng đậm đà, thơm mùi hoa hồi, bốc khói nghi ngút. Một bát phở đặc biệt có giá khoảng 550.000 đồng.

Phở tại quán có giá 550.000 đồng. Ảnh: The Guardian

Phở gà có giá tương tự. Phở tôm và phở bò kho có giá khoảng 580.000 đồng/bát.

Quán còn phục vụ bún bò Huế trứ danh với nạm bò chín kỹ, chân giò hoặc chả tôm cay, đậu phụ, ăn kèm với rau sống.

Bún bò Huế đầy đặn. Ảnh: Sông Quê

Ngoài ra, thực khách có thể chọn món gà nướng sả ăn cùng bún, nổi bật với phần đùi gà cay nồng đầy hấp dẫn.

Các món ăn nhẹ như món bò nướng lá lốt được cuốn chặt, rắc lạc rang giã dập, ăn kèm rau thơm tươi như bạc hà, rồi chấm vào bát nước mắm chua ngọt, se se cay cũng rất đáng để thử.

Phóng viên cũng đã thử món bánh tôm, khi chấm với nước sốt cay ngọt lại bắt vị bất ngờ. Dù cấu trúc món ăn khá đơn giản, tờ The Guardian vẫn phải công nhận sức hút của bánh tôm và nhận xét món "ngon một cách bất ngờ, thú vị".

Quán ăn mới mở nhưng đã đông khách. Ảnh: The Guardian

Các món ăn gây ấn tượng khi có nước chấm chua ngọt hấp dẫn và rất nhiều rau sống tươi ngon. Ảnh: The Guardian

Theo đại diện nhà hàng, quán phở này được mở theo tâm nguyện của người cha đã khuất, mong muốn tạo nên một không gian ấm cúng, nơi thực khách có thể thưởng thức bát phở Việt Nam truyền thống giản dị và quây quần bên nhau.

Gia đình chủ quán giữ nguyên cách nấu phở truyền thống và những giá trị cốt lõi như kiên nhẫn, cân bằng và tôn trọng nghề bếp.

Giờ mở cửa của nhà hàng là từ 11h30-21h30. Trung bình, mức giá một bữa ăn tại đây khoảng 25 Euro/người (khoảng 880.000 đồng).

Khánh Linh