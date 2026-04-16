Hòa nhạc giao hưởng Melodies of Triumph dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng người Áo Franz Schottky mang đến 3 tác phẩm tiêu biểu của kho tàng âm nhạc cổ điển châu Âu, trải dài từ thời Baroque đến thế kỷ XX, kết hợp giữa tinh thần đối thoại của concerto và sức mạnh biểu đạt của giao hưởng.

Nguyễn Huy Phương là nghệ sĩ piano, nhà giáo và nhà quản lý văn hóa - giáo dục âm nhạc của Việt Nam.

Mở đầu chương trình là Concerto cho violin và oboe BWV 1060R của Johann Sebastian Bach, một tác phẩm giàu tính đối thoại và tinh tế trong cấu trúc phức điệu đặc trưng Baroque. Tác phẩm sẽ được trình diễn bởi hai nghệ sĩ độc tấu Chương Vũ (violin) và Wei Xiang (oboe) tạo nên sự hòa quyện giữa hai màu sắc âm thanh thanh thoát và linh hoạt.

Tiếp theo là Concerto cho hai piano Re thứ, FP.61 của Francis Poulenc – một trong những concerto nổi bật của âm nhạc Pháp thế kỷ XX. Tác phẩm kết hợp sự dí dỏm, màu sắc tân cổ điển và ảnh hưởng của âm nhạc jazz. Hai nghệ sĩ Nguyễn Trinh Hương - con gái nhạc sĩ Phú Quang và PGS. Nguyễn Huy Phương - con trai nhạc sĩ Huy Du - sẽ đảm nhận phần độc tấu piano, mang đến cuộc đối thoại sinh động giữa hai cây đàn piano và dàn nhạc.

Tiến sĩ Nguyễn Trinh Hương bắt đầu học piano tại Nhạc viện Hà Nội từ năm 7 tuổi. Chị hiện là Phó trưởng Khoa Piano của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Sau giờ giải lao, chương trình tiếp tục với bản Giao hưởng số 4 Fa thứ, op.36 của Pyotr Ilyich Tchaikovsky - một trong những bản giao hưởng kịch tính và giàu cảm xúc nhất của thời Lãng mạn. Tác phẩm nổi bật với chủ đề “định mệnh” mạnh mẽ xuyên suốt 4 chương, kết hợp giữa chiều sâu nội tâm và sức mạnh bùng nổ của dàn nhạc giao hưởng.

Buổi hòa nhạc được dẫn dắt bởi nhạc trưởng Franz Schottky. Dưới sự dẫn dắt của ông, dàn nhạc đã xây dựng được một chuỗi hòa nhạc thường niên tại Herkules Hall (Munich) và trở thành một trong những dàn nhạc thính phòng năng động của Đức.

Với sự tham gia của các nghệ sĩ độc tấu nổi bật cùng chương trình giàu tính tương phản và cảm xúc, Melodies of Triumph hứa hẹn mang đến cho khán giả Hà Nội một đêm hòa nhạc giao hưởng đầy sức sống, nơi các kiệt tác âm nhạc châu Âu được tái hiện qua sự kết hợp giữa truyền thống và năng lượng biểu diễn đương đại.