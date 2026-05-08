Chương trình Bella Belarus: Masterpieces of Opera and Ballet (Bella Belarus: Những kiệt tác Opera và Ballet) giống như một cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc giữa hai nền văn hóa, nơi nghệ thuật trở thành ngôn ngữ không biên giới.

Gần 100 nghệ sĩ đến từ Nhà hát Opera và Ballet Quốc gia Belarus - nhà hát hàn lâm danh tiếng hàng đầu Belarus đã mang tới Hà Nội một bức tranh toàn cảnh giàu màu sắc của opera và ballet châu Âu.

Những thanh âm quen thuộc của các kiệt tác opera thế giới.

Đêm diễn mở ra bằng những thanh âm quen thuộc của các kiệt tác opera thế giới. Khi giai điệu Nessun dorma được cất lên, không gian nhà hát tràn đầy cảm xúc. Aria bất hủ của Giacomo Puccini vang lên đầy kiêu hãnh và mãnh liệt, đưa khán giả đi qua những cung bậc hy vọng, khát khao và chiến thắng của con người trước số phận.

Đến O mio babbino caro - bản aria nổi tiếng với vẻ đẹp mềm mại và nữ tính ngân lên như một lời thủ thỉ dịu dàng. Trong khi đó, La donna è mobile của Giuseppe Verdi lại mang tới bầu không khí rộn ràng, phóng khoáng còn Habanera từ vở opera Carmen của Georges Bizet khiến sân khấu nóng lên bởi sự quyến rũ và nổi loạn.

Nếu opera chạm đến cảm xúc bằng thanh âm thì ballet lại kể chuyện bằng hình thể. Những trích đoạn từ Hồ thiên nga hay Don Quixote khiến khán giả say mê bởi vẻ đẹp tinh luyện trong từng bước nhảy. Các nghệ sĩ Belarus di chuyển nhẹ như lướt trên mặt nước, tạo nên những lớp chuyển động mềm mại mà giàu nội lực vừa cổ điển vừa đầy sức sống.

Điều đặc biệt của Bella Belarus không nằm ở việc tái hiện những tác phẩm kinh điển quen thuộc mà còn ở cách chương trình mở ra một cánh cửa dẫn vào tâm hồn Belarus. Những tác phẩm mang màu sắc Đông Âu như The Grey Legend, Iryna’s aria của Dmitri Smolsky hay Romance của Georgy Sviridov đã đem đến gam màu khác biệt cho đêm diễn.

Ở đó có sự sâu lắng, man mác buồn và cả nét kiêu hãnh của vùng đất Đông Âu giàu truyền thống nghệ thuật. Mỗi tiết mục giống như một lát cắt văn hóa để công chúng Việt Nam không chỉ thưởng thức kỹ thuật biểu diễn đỉnh cao mà còn cảm nhận được hơi thở, tâm hồn và lịch sử của Belarus qua âm nhạc.

Khán phòng nhiều lần vang lên những tràng pháo tay kéo dài. Không ít khán giả chăm chú theo dõi từng chuyển động của nghệ sĩ, như sợ bỏ lỡ một khoảnh khắc đẹp trên sân khấu.

Ảnh: BTC