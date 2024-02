Lực lượng tinh nhuệ 979 tuần tra xuyên Tết đảm bảo an ninh trật tự.

Khắc tinh của tội phạm đường phố

Trời về khuya, tiết trời ở TP Nha Trang những ngày cuối năm càng se lạnh. Gần 22h, xuất phát từ trụ sở Công an tỉnh Khánh Hòa trên đường Trần Phú, tổ 979 tuần tra các ngả đường. Tới đoạn đường Lê Hồng Phong giao Phước Long (phường Phước Long, TP Nha Trang), lực lượng tuần tra phát hiện thanh niên cầm lái xe máy Yamaha Exciter chở theo cô gái có dấu hiệu khả nghi.

Một cán bộ trong đoàn đề nghị: "Anh chị hợp tác xuống xe, kiểm tra giấy tờ". Đôi nam nữ thực hiện theo yêu cầu. Một cán bộ trong tổ rọi đèn pin, phát hiện giấy đăng ký xe có dấu hiệu làm giả.

Tài xế giải trình, xe máy trên do anh ta mượn của bạn. Khi cán bộ yêu cầu liên hệ chủ xe, thanh niên nói rằng, đã gọi điện thoại nhiều lần song không liên lạc được. Hai người đi xe máy được đưa về trụ sở Công an phường Phước Long để làm rõ sự việc.

Trường hợp người vi phạm giao thông bị tổ 979 đưa về trụ sở làm việc.

Đến gần khuya, đường Trần Phú, phường Xuân Huân, nằm giáp biển khá vắng vẻ. Vài du khách nước ngoài đang tản bộ. Bất ngờ, tiếng người đàn ông ngoại quốc ú ớ, khi bị thanh niên giật chiếc điện thoại trước khách sạn.

Từ phía sau, tổ tuần tra 979 tăng ga vọt lên, rượt theo khóa tứ phía, khống chế tên cướp cùng tang vật. Nam du khách nhận lại điện thoại, còn nguyên vẻ hốt hoảng. Tên cướp bị bàn giao cho công an phường để củng cố hồ sơ, chuyển lực lượng Cảnh sát hình sự điều tra, xử lý.

Tổ công tác tiếp tục hành trình trắng đêm tuần tra và bố trí chốt ở các khu vực khác nhau đảm bảo an ninh trật tự. Gần 0h, tổ tuần tra chốt chặn tại khu vực Mã Vòng, hướng nối huyện Diên Khánh vào trung tâm thành phố với các cung đường Thái Nguyên, Yersin và Thống Nhất.

Khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng, tài xế lái ô tô màu đỏ, biển số TP.HCM, chở theo nam thanh niên, tính quay đầu xe nhưng không kịp. Nhiều cán bộ vây tứ phía, yêu cầu chấp hành kiểm tra.

Trong cốp ô tô hai người này có nhiều công cụ hỗ trợ, dùi cui, mã tấu… Một thanh niên đi cùng thừa nhận số công cụ hỗ trợ được mua trên mạng, song không cho biết mua với mục đích gì. Cả hai bị đưa về công an phường để làm rõ.

Bên cạnh những sự việc trên, tổ 979 khi tuần tra còn phát hiện nhiều vụ việc trộm cắp tài sản, tàng trữ chất cấm.

Tổ 979 được thành lập hôm 10/10/2023, với các thành viên tinh nhuệ, có nhiệm vụ trấn áp, ngăn chặn tội phạm và lập chốt kiểm tra nồng độ cồn.

Từ khi thành lập đến nay, lực lượng 979 đã phát hiện hơn 660 trường hợp vi phạm hành chính; ngăn chặn và xử lý 48 trường hợp mang theo vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ; 71 trường hợp tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy và 11 trường hợp gây rối trật tự công cộng…

Lực lượng 979 kiểm tra xe của thanh niên có dấu hiệu độ chế.

Tuần tra xuyên Tết, đảm bảo an ninh trật tự

Là đơn vị thường trực Ban chỉ đạo 979 Công an tỉnh, Thượng tá Nguyễn Văn Phương (Trưởng phòng Cảnh sát hình sự) đánh giá, tình hình an ninh trật tự dịp cuối năm khá phức tạp. Đặc biệt là các loại tội phạm hoạt động lưu động trên đường phố, như: cướp, cướp giật, trộm cắp được đánh giá có dấu hiệu gia tăng. Vì vậy, tổ 979 được triển khai đồng loạt ở các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh, tổ chức tuần tra xuyên Tết nhằm đảm bảo an ninh trật tự.

Ngoài ra, các thành viên trong cùng một tổ, giữa các tổ, giữa cấp tỉnh với cấp huyện, giữa lực lượng 979 và các lực lượng hỗ trợ khác có sự phối hợp nhịp nhàng, liên tục cập nhật tình hình, cung cấp thông tin để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ, tăng cường hiệu quả quản lý tuyến, địa bàn và xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng thẩm quyền.

“Công an tỉnh đang triển khai cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết. Lực lượng 979 không phải lực lượng mới, chỉ là tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát, nhằm phát huy kết quả, kinh nghiệm đã có và khắc phục những hạn chế thời gian qua”, Thượng tá Phương nói.

Thượng tá Nguyễn Lương Nghiêm - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự cho biết, mỗi tổ công tác 979 khi tuần tra có sự tham gia của cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động, cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, cảnh sát trật tự… của tỉnh và các huyện, thị xã và các xã phường.

Mỗi tổ có 16 chiến sĩ tuần tra, kiểm soát và tuyên truyền khắp các tuyến đường đến hết Tết để đánh mạnh vào tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự. Thành viên tổ công tác liên hệ, cập nhật tình hình liên tục; thường xuyên cung cấp thông tin phối hợp giữa các cấp với nhau.

Bên cạnh đó, chức năng, nhiệm vụ của tổ 979 khá linh hoạt. Ngoài việc tuần tra kiểm soát cơ động còn kết hợp chốt chặn ở những điểm "nóng", kiểm tra nồng độ cồn. Tổ công tác được cấp quyền kiểm tra bất cứ ai có dấu hiệu phạm tội, hay vi phạm về an ninh trật tự, gồm: Thay đổi kết cấu xe, tàng trữ hung khí, ma tuý...

Nhiều xe gắn máy vi phạm bị đưa về công an phường để tiếp tục xử lý.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa xác định, yếu tố con người quyết định sự thành công của mô hình 979. Lực lượng này phải nêu cao vai trò, tinh thần trách nhiệm trong công tác, thực hiện nhiệm vụ đúng quy trình, quy định. Đối với những người dân vi phạm nhưng chưa đến mức độ phải xử lý, lực lượng 979 sẽ giải thích, nhắc nhở. Còn những trường hợp bỏ chạy, không chấp hành hiệu lệnh hoặc có hành vi vi phạm, tổ công tác đã kiên quyết xử lý.

Công an kiểm tra camera lắp trong khu dân cư để kiểm soát an ninh trật tự.

Gần 0h, bên trong trụ sở Công an phường Phước Hải, trên đường Lê Hồng Phong, vẫn sáng đèn. Giữa gian phòng, lực lượng 979 trao đổi với cán bộ công an phường, bàn giao 4 thanh thiếu niên điều khiển xe không giấy tờ. Xe máy bị độ chế, nẹt pô. Trực ban phường vẫn theo dõi camera gắn trong khu dân cư, đảm bảo an ninh trật tự.

Phố biển những ngày cuối năm gió đêm lạnh. Bàn giao xong, tổ 979 lại tiếp tục lên xe miệt mài làm nhiệm vụ, đảm bảo an ninh trật tự, mang lại bình yên cho người dân.