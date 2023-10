68 năm hình thành và phát triển của phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo Việt Nam

Với chủ đề “Hiệp hành - Chia sẻ - Phục vụ”, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo giai đoạn 2023 - 2028, qua đó tiếp tục xây dựng, phát triển tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, tăng cường sự gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của đồng bào Công giáo.

Trình bày diễn văn khai mạc tại Đại hội, Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhấn mạnh, với chủ đề “Hiệp hành - Chia sẻ - Phục vụ”, Đại hội đại biểu toàn quốc Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 nhằm tổng kết hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình hành động nhiệm kỳ 2023 - 2028; biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; Hiệp thương dân chủ cử ra Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

Cùng với sự đổi mới toàn diện của đất nước, phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo Việt Nam 68 năm qua, kể từ khi tổ chức tiền thân của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam được thành lập năm 1955 cũng từng bước phát triển, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung đất nước. Đại hội lần thứ VIII này không chỉ là dịp để đánh giá kết quả của một nhiệm kỳ đã qua mà là dịp để nhìn lại một chặng đường 68 năm hình thành và phát triển của phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo Việt Nam.

Linh mục Trần Xuân Mạnh khẳng định, là một bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, 68 năm qua, đặc biệt là nhiệm kỳ vừa qua Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã tích cực tuyên truyền vận động đồng bào Công giáo hưởng ứng tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo” do Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động đã thu được nhiều kết quả phấn khởi trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Nhiều khu dân cư của đồng bào Công giáo đã trở thành những khu dân cư điển hình tiên tiến xuất sắc trong phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng chống các tệ nạn xã hội; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo; chăm lo sự nghiệp giáo dục và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng; phòng chống đại dịch Covid - 19; xây dựng đời sống văn hoá, vv...

Nhìn lại nhiệm kỳ 5 năm qua với nhiều thuận lợi, nhưng cũng có không ít khó khăn thử thách. Song, cũng từ trong khó khăn mà phong trào đã xuất hiện những điển hình tiên tiến xuất sắc, dũng cảm, sáng tạo vượt lên tất cả để đạt nhiều thành tích trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Là tổ chức xã hội, đại diện cho phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam luôn nỗ lực dấn thân thực hiện tốt đường hướng gắn bó, đồng hành với dân tộc. Với sự năng động, nhiều sáng tạo trong các hoạt động phong trào thi đua yêu nước của người Công giáo đã và đang góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Theo Linh mục Trần Xuân Mạnh, trong vai trò làm cầu nối phản ánh những tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của người Công giáo với Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và làm chất xúc tác đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, “sống tốt đời đẹp đạo” trong đồng bào Công giáo, Đại hội là dịp kiểm điểm, tiếp tục phát huy hơn nữa những thành quả đã đạt được, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra một số khó khăn, tồn tại trong tổ chức, hoạt động và quá trình triển khai thực hiện phong trào, từ đó đề ra những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và chương trình hành động nhằm đưa phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo phát triển, rộng khắp thiết thực, hiệu quả.

“Đại hội kỳ này của chúng ta được tiến hành trong bối cảnh rất thuận lợi đó là quan hệ giữa Nhà nước ta với Tòa thánh Vatican đã có bước phát triển tốt đẹp, hai bên đã nâng cấp quan hệ lên đại diện thường trú của Tòa thánh và mở Văn phòng Đại diện Thường trú Tòa thánh tại Việt Nam và mới đây Giáo hoàng đã có Thư gửi hàng giáo phẩm, chức sắc, tu sĩ và đồng bào Công giáo Việt Nam, trong đó nhắc nhở người Công giáo Việt Nam cần dấn thân, lan tỏa đức bác ái trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm xây dựng đất nước, quê hương ấm no, hạnh phúc”, Linh mục Trần Xuân Mạnh nêu rõ.

“Không để ai bị bỏ lại phía sau”

Báo cáo tổng kết hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023, Linh mục Nguyễn Văn Riễn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nêu rõ, 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo tiếp tục được duy trì và phát triển cả về bề rộng và chiều sâu; xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm tốt cùng với nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Từ đó, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời thực hiện tốt chương trình mục vụ hằng năm của Giáo hội Công giáo Việt Nam.

Đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân ngày càng được chăm lo, bản sắc văn hóa của dân tộc được giữ gìn và phát huy. Nhiều hoạt động đền ơn, đáp nghĩa được triển khai thực hiện, có ý nghĩa giáo dục, nhân văn sâu sắc. Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục đào tạo, dạy nghề và giải quyết việc làm ngày càng có nhiều kết quả thiết thực.

Đối tượng chính sách, hộ nghèo được Nhà nước và xã hội chăm lo tích cực, với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững, chính trị, xã hội ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của đồng bào Công giáo.

Đồng bào công giáo Việt Nam "Sống Phúc âm trong lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào"

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến chúc mừng những kết quả Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua; ghi nhận, biểu dương và trân trọng cảm ơn công sức của các vị linh mục, nam nữ tu sĩ và đồng bào Công giáo đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời gian qua.

Đảng, Nhà nước ta luôn nhất quán, tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, xác định là nhu cầu chính đáng của một bộ phận nhân dân; khẳng định vai trò quan trọng của việc phát huy các giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo trong xây dựng và phát triển đất nước; quan tâm, tạo điều kiện để đồng bào các tôn giáo nói chung, đồng bào Công giáo nói riêng thực hiện sinh hoạt tôn giáo bình thường và tích cực tham gia hoạt động xã hội, ích nước lợi dân, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc.

Bên cạnh đó, đồng bào Công giáo Việt Nam ngày càng đoàn kết, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, đây là tiền đề tốt đẹp cho việc xây dựng hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp ngày càng thiết thực, hiệu quả; kịp thời lắng nghe, tập hợp tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của đồng bào Công giáo phản ánh với các cơ quan có trách nhiệm xem xét, giải quyết, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

Ông Đỗ Văn Chiến mong muốn, Đại hội bên cạnh việc tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm về tổ chức hoạt động, cần tiếp tục quan tâm phát hiện, lựa chọn, giới thiệu các vị linh mục, nam nữ tu sĩ, giáo dân tiêu biểu trên các lĩnh vực tham gia làm Ủy viên Ủy ban trong nhiệm kỳ tới; kế thừa, bổ sung các nhân tố mới cho hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thiết thực, sinh động, hiệu quả, có khả năng tập hợp, động viên các vị chức sắc, nam nữ tu sĩ và đồng bào Công giáo thực hiện tốt phương châm "Sống Phúc âm trong lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào".

Sau Đại hội, Ủy ban Đoàn kết Công giáo các cấp cần sớm tổ chức triển khai thực hiện tốt các phương hướng, mục tiêu, Chương trình hành động và các giải pháp thiết thực, hiệu quả, đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống, qua đó lan tỏa tinh thần, nội dung và chủ đề Đại hội về: Hiệp hành - Chia sẻ - Phục vụ đến với đồng bào Công giáo Việt Nam.

Bám sát cơ sở, sát các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh ký kết các chương trình phối hợp công tác với các cơ quan nhà nước, Mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội, hội quần chúng…, để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội, nhất là triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” và các chương trình an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo…

Cùng với đó, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam cần quan tâm, lắng nghe ý kiến của các vị giáo phẩm và đồng bào Công giáo; nắm bắt, phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của các vị chức sắc, chức việc, tu sĩ và đồng bào Công giáo để phản ánh, kiến nghị với Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xem xét giải quyết, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy sự gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của người Công giáo Việt Nam.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, hội quần chúng phối hợp chặt chẽ hơn nữa, tạo điều kiện để Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình.

Trân trọng đề nghị Giáo hội và các giáo phận Công giáo ở Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện, động viên phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo và ủng hộ hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp đạt kết quả thiết thực trong thời gian tới.

Tại đại hội, Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo Việt Nam khóa VII tiếp tục được tín nhiệm suy cử làm Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội hiệp thương cử 148 vị là Ủy viên Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Bình An