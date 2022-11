Thủ tướng: Không để Việt Nam trở thành điểm trung chuyển ma túy quốc tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư khen Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an và Cơ quan đại diện Bộ Công an tại nước ngoài đã triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn từ nước ngoài vào Việt Nam.

Qua báo cáo của Bộ Công an, ngày 5/9 đến ngày 24/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ trì, phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an, Cơ quan đại diện Bộ Công an tại nước ngoài và công an một số đơn vị, địa phương.

Các bên đã phối hợp tổ chức đấu tranh chuyên án triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy đặc biệt lớn từ nước ngoài vào Việt Nam tiêu thụ, bắt giữ 19 đối tượng, trong đó có đối tượng đặc biệt nguy hiểm, bị truy nã quốc tế, thu giữ 75kg ma túy, bước đầu làm rõ các đối tượng đã mua bán, tiêu thụ 1,2 tấn ma túy các loại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao thư khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong các chuyên án về ma tuý. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng đánh giá đây là chiến công xuất sắc, thể hiện sự mưu trí, dũng cảm, nhạy bén và sáng tạo trong sử dụng các biện pháp công tác công an, đấu tranh bóc gỡ đường dây tội phạm nguy hiểm, xuyên quốc gia; đồng thời, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia phá án.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận và biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc của các cơ quan, đơn vị.

Thủ tướng đề nghị Bộ Công an có hình thức khen thưởng xứng đáng cho các tập thể cá nhân trực tiếp tham gia phá án.

Không để Việt Nam trở thành điểm trung chuyển ma túy quốc tế

Cũng trong sáng nay, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) tổ chức Hội nghị sơ kết các chuyên án về ma túy điển hình và đón nhận thư khen của Thủ tướng.

Theo Cục C04, 10 tháng đầu năm 2022, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã khám phá 19.754 vụ, bắt 29.934 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy, thu giữ 677kg heroin, gần 4,6 tấn ma túy tổng hợp, 259 kg cần sa, 104 kg thuốc phiện, 185 khẩu súng cùng nhiều vật chứng liên quan, truy bắt hơn 100 đối tượng truy nã về ma túy, trong đó có đối tượng chủ mưu cầm đầu ở nước ngoài có lệnh truy nã quốc tế.

Thủ tướng với lãnh đạo, cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng gửi lời động viên, chia sẻ, thăm hỏi tới gia đình các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ, những mất mát không thể miêu tả hết, góp phần mang lại bình yên cho nhân dân, đóng góp cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Loại tội phạm này có phạm vi rộng, xuyên biên giới, hành vi ngày càng nguy hiểm, xảo quyệt, tính chất ngày càng phức tạp, hậu quả ngày càng lớn, đấu tranh ngày càng khó khó khăn. Thủ tướng nhấn mạnh, nếu không có tinh thần trách nhiệm cao, lòng yêu nước, đam mê công việc thì không thể hoàn thành nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.

Theo Thủ tướng, ma túy đang là hiểm họa, vấn nạn của toàn nhân loại, làm gia tăng tội phạm, bạo lực, làm suy thoái nhân cách, phẩm giá, tàn phá cuộc sống bình yên của gia đình, cộng đồng, làm xói mòn đạo lý, gây ra những hậu quả tiêu cực về KT-XH. Cuộc đấu tranh, phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy ngày càng cam go và quyết liệt.

Thủ tướng nhắc lại quan điểm, không để nước ta trở thành điểm trung chuyển ma túy quốc tế. Do đó, phải đánh tội phạm từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát. Muốn vậy, phải phối hợp chặt chẽ với các nước.

Thủ tướng cho rằng phải xác định đây là công việc nguy hiểm, phải hy sinh về nhiều mặt, nhưng sự hy sinh này là cao cả, vinh quang, vì sự bình yên của nhân dân, sự phát triển của đất nước.