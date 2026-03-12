Ngày 13/2, Bộ Dân tộc và Tôn giáo ban hành Kế hoạch số 447/KH-BDTTG về Chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030.

Mục tiêu cốt lõi của Kế hoạch là xây dựng Bộ Dân tộc và Tôn giáo hoạt động dựa trên dữ liệu và công nghệ số, hiện đại, minh bạch; cung cấp dịch vụ công số chất lượng cao, kết nối liên thông và bảo đảm an toàn thông tin; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng.

Qua đó, Bộ hướng tới việc hình thành hệ sinh thái dữ liệu chuyên ngành phục vụ đắc lực cho công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành và xây dựng chính sách và phục vụ người dân, địa phương, góp phần phát triển kinh tế số, xã hội số và thu hẹp khoảng cách số vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thu hẹp khoảng cách số, phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Kế hoạch đề ra các mục tiêu cụ thể, mang tính đột phá cho từng giai đoạn. Với mục tiêu Phát triển Chính phủ số, trong giai đoạn 2026 - 2027, Bộ phấn đấu 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được thực hiện trực tuyến toàn trình.

Tỷ lệ người dân, doanh nghiệp đánh giá hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến kỳ vọng đạt mức 90%. Đồng thời, 100% thủ tục hành chính nội bộ sẽ được quản trị trên môi trường điện tử và 90% các nền tảng số dùng chung của Bộ được đưa vào sử dụng.

Bước sang giai đoạn 2028 - 2030, tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp được đặt mục tiêu nâng lên 99%. Đặc biệt, 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình sẽ được ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong ít nhất một khâu như tiếp nhận, xử lý hồ sơ, hỗ trợ người dùng hoặc ra quyết định tự động nhằm nâng cao hiệu quả, tốc độ và chất lượng phục vụ.

100% cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng trợ lý ảo hoặc công cụ số thông minh; 100% lãnh đạo sử dụng chữ ký số cá nhân trong xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường số.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo đặt mục tiêu đến năm 2030 phổ cập dịch vụ viễn thông, Internet cho 80% đồng bào dân tộc thiểu số tại các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Ảnh: Lê Anh Dũng

Không dừng lại ở cải cách hành chính, Kế hoạch đặc biệt chú trọng đến việc phát triển xã hội số và kinh tế số. Giai đoạn năm 2025 – 2027 thúc đẩy kinh tế số trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số qua các nền tảng cung cấp thông tin, tri thức, hỗ trợ các mô hình kinh tế phù hợp trên môi trường số; giai đoạn 2028 – 2030 tối ưu hóa hoạt động nội bộ, giảm 30% chi phí hoạt động nhờ tự động hóa quy trình; phát triển sản phẩm OCOP của đồng bào dân tộc thiểu số.

Về phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số, đến năm 2030, Bộ đặt mục tiêu phổ cập dịch vụ viễn thông, Internet cho 80% đồng bào dân tộc thiểu số tại các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Công tác đào tạo nhân lực số tại cơ sở cũng được đẩy mạnh. Dự kiến đến năm 2030, 100% trưởng thôn, bản, ấp, buôn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được đào tạo, tập huấn về chuyển đổi số. Bên cạnh đó, 80% doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được hỗ trợ tiếp cận công nghệ số để ứng dụng vào sản xuất kinh doanh.

Kế hoạch đặt mục tiêu 100% người được phong chức, bổ nhiệm, hoạt động trong lĩnh vực tôn giáo sẽ được định danh vào giai đoạn 2028 - 2030.

Thực thi quyết liệt với nguyên tắc "6 rõ"

Thúc đẩy kinh tế số trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số là một trong những mục tiêu của Kế hoạch. Ảnh: Lê Anh Dũng

Để hiện thực hóa những mục tiêu này, Kế hoạch đã đề ra hệ thống giải pháp đồng bộ. Trong đó, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số theo nguyên tắc "6 rõ": “Rõ người - Rõ việc - Rõ thời gian - Rõ sản phẩm - Rõ trách nhiệm - Rõ thẩm quyền”.

Xác định cụ thể nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi cần tập trung chỉ đạo và bố trí nguồn lực thực hiện, nhất là nhiệm vụ về cụ thể hóa Khung kiến trúc số của bộ, Khung kiến trúc dữ liệu; hoàn thiện hạ tầng, xây dựng nền tảng, cơ sở dữ liệu, phát triển nhân lực công nghệ cao…

Các cơ quan chuyên môn có trách nhiệm hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành chính thức cơ sở dữ liệu về Tôn giáo cũng như các cơ sở dữ liệu về Dân tộc, bao gồm dữ liệu về các dân tộc thiểu số; đào tạo, bồi dưỡng lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng.

Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 2026 -2030 được thực hiện theo hướng tập trung. Việc thu thập, số hóa và chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu đảm bảo “Đúng – Đủ - Sạch – Sống – Thống nhất – Dùng chung”.

Công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng bao gồm triển khai giải pháp an toàn thông tin tổng thể, tập trung theo mô hình 4 lớp và diễn tập định kỳ; diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, ứng cứu khẩn cấp cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu.

Về nhân lực số, nghiên cứu áp dụng cơ chế đặc thù về lương, thưởng, chế độ làm việc để thu hút nhân tài công nghệ phục vụ công tác chuyển đổi số. Cùng với đó, tổ chức đào tạo nâng cao nhận thức, đột phá về đổi mới tư duy; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ thích nghi với môi trường số, sử dụng dữ liệu và công nghệ.

Về kinh tế số và xã hội số, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế số trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2026 – 2030.