Quan điểm được ông Trương Việt Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội chia sẻ tại lễ ra mắt Sàn giao dịch công nghệ (HanoTex) và Chợ chuyển đổi số ngày 3/2.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Hà Nội xác định năm 2026 là thời điểm "xoay trục" nền kinh tế dựa trên dữ liệu và AI. Đây là lần đầu tiên mô hình sàn giao dịch hợp tác công - tư được triển khai, với trụ sở vật lý rộng 1.700m2 tại 258 Võ Chí Công và nền tảng số hoạt động 24/7.

Theo ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Hà Nội đang chuyển dịch tư duy từ “quản lý chuyển đổi số” sang “tổ chức thị trường chuyển đổi số”. Trong đó, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo và dẫn dắt; doanh nghiệp là trung tâm đổi mới sáng tạo; viện, trường là nguồn cung tri thức; thị trường là thước đo cuối cùng của hiệu quả.

Ông Trương Việt Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, phát biểu tại sự kiện ra mắt Sàn giao dịch công nghệ (HanoTex) và Chợ chuyển đổi số ngày 3/2. Ảnh: Trí Lâm

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Việt Dũng nêu rõ ba quan điểm xuyên suốt của chính quyền Thủ đô. "Hà Nội chuyển đổi số để phát triển kinh tế số, không vì phong trào; Chợ chuyển đổi số và Sàn giao dịch công nghệ không phải là nơi trình diễn công nghệ, mà buộc công nghệ tạo ra giá trị kinh tế; Hà Nội đã nói và đã làm, làm ngay, làm hiệu quả và làm đến cùng", ông Dũng nhấn mạnh.

Minh chứng cho định hướng tự chủ công nghệ, Phó Chủ tịch Hà Nội dẫn chứng về thị trường camera giám sát. Nếu thành phố đầu tư khoảng 21.000 camera, giá trị thị trường ước tính 7.000 tỷ đồng. Nếu nội địa hóa được, khi tiến tới lắp đặt hơn 200.000 camera, quy mô sẽ mở rộng gấp nhiều lần. "Không có con đường nào khác là phải cơ bản tự cường. Chúng ta phải chiến thắng ngay trên thị trường của chúng ta", ông Dũng nói. “Thị trường đã có, quan trọng là doanh nghiệp có dám đổi mới không”.

Sàn giao dịch HanoTex hiện tích hợp công nghệ AI Matching để kết nối nhu cầu doanh nghiệp với kho dữ liệu của hơn 100 viện, trường. Công nghệ Blockchain (Chuỗi khối) được ứng dụng để bảo chứng minh bạch và bất biến cho các giao dịch tài sản trí tuệ. Sàn được định hướng phát triển trở thành thiết chế trung tâm của thị trường khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, vừa là trung tâm dữ liệu công nghệ, vừa là tổ chức trung gian chuyên nghiệp trong định giá, môi giới, xúc tiến và thương mại hóa công nghệ.

Một số giải pháp của các doanh nghiệp công nghệ Hà Nội trình diễn tại Sàn giao dịch công nghệ HanoTex. Ảnh: Du Lam

Chợ chuyển đổi số là một cấu phần quan trọng của HanoTex, tập trung kết nối cung - cầu các giải pháp chuyển đổi số; hỗ trợ các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp lựa chọn giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tiễn, tránh dàn trải, hình thức. DT Market được kết nối với iHanoi với triết lý “Không bán phần mềm, chỉ bán hiệu quả chuyển đổi số”. Các giải pháp tại đây phải qua quy trình kiểm duyệt kỹ thuật, an toàn thông tin và được đánh giá dựa trên hiệu quả thực tế

Trong khuôn khổ sự kiện, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã ký kết hợp tác chiến lược theo mô hình "3 nhà" (Nhà nước - Viện trường - Doanh nghiệp). Đáng chú ý là thỏa thuận với Tập đoàn MK và Đại học Quốc gia Hà Nội để sản xuất chip ảnh nhiệt cho camera AI phòng chống cháy nổ; hợp tác với Tập đoàn Hiệp Hòa và Đại học Bách khoa Hà Nội chế tạo xe cứu hỏa có tầm vươn 32-56m. Ngoài ra, Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Bách khoa Hà Nội) sẽ tư vấn, hỗ trợ thành phố xây dựng kho tri thức và các mô hình AI dùng chung, phục vụ công tác quản lý và phát triển kinh tế xã hội.

Đại diện khối học thuật, lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội cam kết đồng hành cùng Thủ đô trên ba trục: cung cấp công nghệ lõi, kết nối nhu cầu thị trường và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Cũng tại buổi lễ, Hà Nội chính thức vận hành "Hệ thống quản lý văn bản doanh nghiệp" tại địa chỉ qlvbdn.hanoi.gov.vn. Đây là kênh giao tiếp điện tử chính thức và duy nhất để doanh nghiệp gửi, nhận văn bản với cơ quan nhà nước, thay thế phương thức giấy tờ truyền thống.

Hệ thống giúp tiết kiệm chi phí in ấn, chuyển phát, đi lại; giảm thời gian chờ đợi; số hóa hàng trăm nghìn văn bản mỗi năm; góp phần nâng cao kỷ luật hành chính và hiệu quả phục vụ doanh nghiệp.