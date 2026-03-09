Tại đơn vị bầu cử số 6 có ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội.

Ông Lâm Văn Mẫn sinh năm 1970, quê xã Phú Tâm, TP Cần Thơ; là người dân tộc Khmer. Ông có trình độ tiến sĩ Kinh tế, thạc sĩ Quản trị kinh doanh, cử nhân Luật và cử nhân Tài chính.

Trong chương trình hành động, ông Lâm Văn Mẫn cho biết, ông được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khoá 15.

Trong 5 năm qua, ông cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ duy trì mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu.

Ông đã tham gia thẩm tra, góp ý và giám sát việc triển khai nhiều chính sách quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của vùng ĐBSCL và TP Cần Thơ. Trong đó có các nội dung như phát triển hạ tầng giao thông trọng điểm, ứng phó biến đổi khí hậu, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, chăm lo người có công, xây dựng nhà Đại đoàn kết, giải quyết việc làm và giảm nghèo trong đồng bào dân tộc, tôn giáo.

Ông Lâm Văn Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội là ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 16, đơn vị bầu cử số 6 tại TP Cần Thơ.

Trong chương trình hành động ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16, ông Mẫn cho biết sẽ tham gia thực hiện tốt ba chức năng của Quốc hội.

Trong công tác xây dựng pháp luật, ông sẽ nghiên cứu, đóng góp vào việc xây dựng và sửa đổi các luật nhằm thể chế hóa các chủ trương của Đảng, nhất là những dự án luật tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân.

Đối với các vấn đề quan trọng của đất nước, ông sẽ tiếp tục đề xuất, phản ánh kiến nghị của cử tri TP Cần Thơ đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng; đặc biệt là những đề xuất liên quan đến nguồn lực đầu tư phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống người có công với cách mạng.

Ông Lâm Văn Mẫn phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri xã Long Phú. Ảnh: Báo Cần Thơ

Ông cho biết, sẽ quan tâm đề xuất, giám sát các lĩnh vực được cử tri quan tâm như văn hóa, giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường, chính sách đối với cán bộ cơ sở, chính sách dân tộc và tôn giáo.

Bên cạnh đó, ông Mẫn cho biết sẽ dành nhiều thời gian đi cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, qua đó cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ phản ánh tiếng nói của cử tri đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành.

Ông Mẫn cam kết, với trách nhiệm là đại biểu Quốc hội, sẽ tích cực đóng góp vào việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, ông cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ làm cầu nối giữa địa phương với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành để trao đổi, đề xuất, huy động nguồn lực đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và không gian phát triển mới của thành phố sau sáp nhập.

Ông Sơn Chanh Đa, giảng viên Khoa Dự bị Đại học, Trường Sư phạm, Đại học Cần Thơ, là ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 3.

Ông Sơn Chanh Đa sinh năm 1985, quê phường Vĩnh Châu, TP Cần Thơ; là người dân tộc Khmer. Ông có trình độ cử nhân Ngữ văn Khmer, thạc sĩ Văn hóa học và hiện là nghiên cứu sinh tiến sĩ.

Trong chương trình hành động, ông cho biết sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, đặc biệt tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa và nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số; lắng nghe, tổng hợp và phản ánh kịp thời kiến nghị của người dân đến các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời theo dõi việc giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri.

Bên cạnh đó, ông quan tâm thúc đẩy các chính sách hỗ trợ phát triển ở những địa bàn còn khó khăn; chú trọng an sinh xã hội, hỗ trợ sinh kế bền vững, phát triển hạ tầng thiết yếu và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng.

Ông Sơn Chanh Đa trình bày chương trình hành động ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Ảnh: THTPCT

Với gần 20 năm công tác trong lĩnh vực giáo dục, ông Sơn Chanh Đa cho biết sẽ đóng góp vào việc hoàn thiện chính sách giáo dục, gắn đào tạo với nhu cầu việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp với xu thế phát triển.

Bên cạnh đó, ông cũng đề xuất chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, gắn phát triển kinh tế, xã hội với gìn giữ bản sắc văn hóa.

Ông cho biết, sẽ tiếp tục cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ kiến nghị Trung ương quan tâm bố trí nguồn lực và ban hành cơ chế, chính sách phù hợp để phát huy vai trò của Cần Thơ là trung tâm của vùng ĐBSCL, thúc đẩy liên kết vùng, phát triển hạ tầng và chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, hiện đại.

“Nếu được cử tri tín nhiệm, tôi sẽ nỗ lực hết mình, hành động vì lợi ích của nhân dân và đóng góp thiết thực cho sự phát triển của TP Cần Thơ cũng như của đất nước”, ông Sơn Chanh Đa bày tỏ.



Bà Triệu Thị Ngọc Diễm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, là ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 5.

Bà Diễm sinh năm 1985, quê xã Mỹ Hương, TP Cần Thơ, là người dân tộc Hoa. Bà có trình độ cử nhân Sư phạm Ngữ văn, cử nhân Ngôn ngữ Anh; thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học môn Văn – Tiếng Việt, hiện là nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Quản lý công.

Trong chương trình hành động, bà cho biết sẽ tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; đồng thời chú trọng tổ chức các diễn đàn góp ý chính sách ngay từ cơ sở, tạo điều kiện để người dân tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng luật và chính sách.

Bà Triệu Thị Ngọc Diễm. Ảnh: QH

Bà cũng đề xuất tăng cường giám sát những vấn đề cử tri quan tâm, theo dõi và đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của người dân, đặc biệt trong các lĩnh vực giải ngân vốn đầu tư công, cải cách hành chính và triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia. Bên cạnh đó, bà kiến nghị xử lý dứt điểm những vụ việc tồn đọng kéo dài, hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp.

Theo bà Diễm, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội không chỉ dừng lại ở việc chuyển tải ý kiến của cử tri, mà còn phải theo dõi, giám sát đến khi các kiến nghị được xem xét và giải quyết thỏa đáng.

Vì vậy, bà cam kết tiếp tục rèn luyện, nâng cao năng lực, gắn bó chặt chẽ với địa phương và nhân dân nơi ứng cử để nắm bắt đầy đủ những vấn đề thực tiễn đặt ra từ đời sống.

“Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 16, tôi sẽ làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, luôn cầu thị, tận tâm và đặt lợi ích của nhân dân, của đất nước lên trên hết”, bà Diễm bày tỏ.

Cũng ứng cử tại đơn vị bầu cử số 5 có bà Tô Ái Vang, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách TP Cần Thơ khoá 15.

Bà Vang sinh năm 1975, quê xã Phú Lộc, TP Cần Thơ, là người dân tộc Hoa. Bà có trình độ chuyên môn sư phạm Ngữ văn, cử nhân khoa học và thạc sĩ Quản lý giáo dục.

Trong chương trình hành động, bà cho biết nếu được cử tri tín nhiệm, tái đắc cử sẽ tiếp tục duy trì tiếp xúc cử tri định kỳ, đồng thời mở rộng các hình thức tiếp xúc theo chuyên đề, theo nhóm đối tượng như công nhân, nông dân, doanh nghiệp.

Bà cũng cho biết sẽ đa dạng các kênh tiếp nhận ý kiến góp ý đối với dự thảo luật, nghị quyết; chủ động nắm bắt thực tiễn để đưa tiếng nói của cử tri vào chương trình nghị sự của Quốc hội.

Bà Tô Ái Vang. Ảnh: QH

Bà Tô Ái Vang cho biết, sẽ tích cực tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, ngân sách, tổ chức bộ máy... Theo bà, đây không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm lớn của mỗi đại biểu Quốc hội trước cử tri và nhân dân.

Một nội dung được bà nhấn mạnh là tăng cường giám sát việc triển khai các dự án đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia; kịp thời chuyển đơn thư của cử tri và theo dõi việc giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Bà Trần Thị Minh Thư, Phó Hiệu trưởng trường THPT Dân tộc Nội trú Huỳnh Cương, là ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 6.

Bà Thư sinh năm 1978, quê phường Mỹ Xuyên, TP Cần Thơ; là người dân tộc Khmer. Bà có trình độ đại học sư phạm và thạc sĩ Lý luận chính trị.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, bà Thư cam kết duy trì tiếp xúc cử tri thường xuyên, lắng nghe và phản ánh trung thực các kiến nghị của người dân đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, bà cho biết sẽ quan tâm đề xuất hoàn thiện chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bà Thư trình bày chương trình hành động ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Ảnh: THTPCT

Trong lĩnh vực giáo dục, bà sẽ tham gia góp ý hoàn thiện chính sách giáo dục dân tộc, chú trọng phát triển hệ thống trường dân tộc nội trú, tăng cường hướng nghiệp, đào tạo nghề và tạo việc làm cho thanh niên nông thôn.