Ngày 28/9, tỉnh Sơn La khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2025-2030. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài dự và chỉ đạo đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ 16, nhiệm kỳ 2025-2030 có sự tham dự của 400 đại biểu là những đảng viên ưu tú, tiêu biểu, đại diện cho hơn 94 nghìn đảng viên từ 79 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh Sơn La.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La với sự tham dự của 400 đại biểu. Ảnh: V.H

Đại hội có chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy tiềm năng, lợi thế, sức mạnh đoàn kết và bản sắc văn hóa các dân tộc; bảo đảm quốc phòng, an ninh; tiếp tục đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển xanh, nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Sơn La trở thành trung tâm kinh tế - xã hội của tiểu vùng Tây Bắc”.

Phát biểu khai mạc, ông Hoàng Quốc Khánh - Bí thư Tỉnh ủy Sơn La - nhấn mạnh đại hội được tổ chức vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn và thách thức nhưng kinh tế của tỉnh đã duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch tích cực. Toàn tỉnh hoàn thành và vượt 18/24 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội 15, tạo tiền đề vững chắc cho bước phát triển mới.

Theo ông Hoàng Quốc Khánh, tỉnh Sơn La đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phải quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực lớn hơn nữa để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đã đề ra.

Ông Hoàng Quốc Khánh phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: V.H

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, bà Bùi Thị Minh Hoài biểu dương và chúc mừng những kết quả quan trọng, toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong đó, kinh tế duy trì tăng trưởng khá; quy mô kinh tế tiếp tục tăng; nông nghiệp được đặc biệt chú trọng, quan tâm phát triển. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; chất lượng giáo dục, y tế được nâng lên; chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát hoàn thành 100% kế hoạch trước 5 tháng so với chỉ đạo của Chính phủ. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực.

Theo bà Hoài, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và các thành tựu phát triển qua 40 năm đổi mới đã tạo nên diện mạo mới cho tỉnh Sơn La.

Bà Bùi Thị Minh Hoài phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: V.H

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, bà Hoài nhấn mạnh tỉnh Sơn La cần triển khai kịp thời, hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; phát triển giáo dục, đào tạo; phát triển khoa học công nghệ; đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tỉnh cần quyết liệt cải cách hành chính, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, các “điểm nghẽn” từ thể chế, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Bà Hoài tin tưởng, với bề dày lịch sử truyền thống cách mạng vẻ vang và từ mạch nguồn văn hóa đa dạng của các dân tộc vùng Tây Bắc, Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng, tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; phấn đấu xây dựng tỉnh Sơn La ngày càng giàu mạnh, phát triển xanh, nhanh và bền vững, trở thành trung tâm kinh tế - xã hội của tiểu vùng Tây Bắc.