Chiều 17/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030 bế mạc. Đại hội hoàn thành toàn bộ chương trình đặt ra, tạo dấu mốc mới cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng khóa 20, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội. Ảnh: Báo Cao Bằng

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng khóa 20, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 55 người, Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 người và 11 người tham gia Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Theo đó, ông Quản Minh Cường - Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng khóa 19 tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng khóa 20.

Các ông Vũ Hồng Quang - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa 19, Lê Hải Hòa - Phó bí thư Tỉnh ủy khóa 19, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Bế Thanh Tịnh - ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa 19, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng khóa 20.

Cũng trong chương trình, đại hội đã bầu 18 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Ông Quản Minh Cường phát biểu bế mạc đại hội. Ảnh: Báo Cao Bằng

Phát biểu bế mạc, Bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường yêu cầu ngay sau đại hội, tất cả các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về kết quả đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nghị quyết và các văn kiện đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch thực hiện toàn khóa và từng năm một cách cụ thể, sát thực, khả thi phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị, để những quyết định của đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế.

Đồng thời, ông Cường cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, nêu cao ý chí tự lực, tự cường; hăng hái thi đua học tập, lao động; tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội với tinh thần năm sau phải tốt hơn năm trước, nhiệm kỳ khóa 20 phải tốt hơn nhiệm kỳ khóa 19.

Tại đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ 20 Đảng bộ tỉnh Cao Bằng. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó thống nhất xác định 3 chương trình trọng tâm, gồm: phát triển du lịch bền vững; bảo vệ và khai thác hiệu quả kinh tế rừng; phát triển kinh tế cửa khẩu. Bên cạnh đó là 3 nội dung đột phá về: nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị và môi trường; thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Theo nghị quyết, trong nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh Cao Bằng phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 10%/năm trở lên; thu ngân sách tăng bình quân 12%/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3%/năm trở lên. Đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người từ 75-80 triệu đồng/người/năm; 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 100% xã biên giới có trường nội trú liên cấp...