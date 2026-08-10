Ẩm thực truyền thống hòa cùng nhịp đập đương đại

Tọa lạc tại vị trí đắc địa giữa trung tâm thành phố, Ngân Đình Sài Gòn gắn liền với hình ảnh những buổi họp mặt gia đình ấm cúng hay các tiệc chiêu đãi đối tác sang trọng. Nền tảng thành công của thương hiệu được xây dựng dựa trên nền tảng ẩm thực Quảng Đông đặc trưng, nổi bật với món Dimsum thủ công lớp vỏ mỏng nhẹ và Vịt quay Bắc Kinh chuẩn vị.

Mặt tiền Ngân Đình Sài Gòn đã thay bảng hiệu mới]

Tuy nhiên, bức tranh F&B cao cấp luôn vận động không ngừng. Thế hệ thực khách thành đạt mới - những "người trẻ sành điệu" có tư duy cởi mở và gu thẩm mỹ và thưởng vị, họ tìm kiếm những không gian có tính kết nối, trải nghiệm đa giác quan và trên hết là nét ẩm thực chú trọng đến sức khỏe cùng sự nguyên bản.

Thấu hiểu tinh thần đó, Ngân Đình Sài Gòn đã thực hiện một bước "tiếp biến văn hóa" đầy mới mẻ. Không chối bỏ di sản, thương hiệu chọn cách làm mới mình bằng việc khoác lên không gian truyền thống một hơi thở hiện đại, trẻ trung thông qua dòng sản phẩm lẩu tươi cao cấp.

Không gian tại Lầu 2 nhà hàng Ngân Đình Sài Gòn được chuẩn bị cho sự kiện ra mắt]

Lẩu bò Triều Châu: Mỹ vị đặc trưng Á Đông chinh phục thực khách sành điệu

Chính thức đón khách từ ngày 12/8/2026 tại không gian Lầu 2, concept "Thưởng vị lẩu tươi thượng hạng" là câu trả lời trọn vẹn cho xu hướng thưởng thức lẩu thế hệ mới. Một sự kết hợp tinh tế giữa di sản ẩm thực truyền thống và phong cách thưởng thức đương đại.

Hình bàn tiệc lẩu Key visual ngang – Không gian chung]

Lấy tinh thần tôn vinh giá trị nguyên bản của lẩu Triều Châu để làm nổi bật triết lý "tinh giản để thăng hoa". Điểm nổi bật của trải nghiệm lẩu mới tại Ngân Đình Sài Gòn chính là kỹ thuật thái tay điệu nghệ từ đội ngũ đầu bếp am hiểu nguyên liệu.

Từng thớ thịt bò tươi trong ngày được lát mỏng tinh tế, giữ trọn vẹn độ mềm, vị ngọt tự nhiên được bày trí chỉn chu trước khi đến với thực khách. Khi được nhúng nhẹ trong nước dùng lẩu thanh tao ninh hầm nhiều giờ từ xương ống, thảo mộc và rau củ, hương vị bung tỏa nhẹ nhàng, mang lại một cú "chạm vị nguyên bản" vừa lòng những khẩu vị khắt khe nhất.

"Thưởng vị lẩu tươi thượng hạng" - Nghệ thuật lẩu Triều Châu tôn vinh sự nguyên bản và tươi ngon của nguyên liệu

Nâng tầm trải nghiệm nhờ tư duy dịch vụ khác biệt

Sự chuyển mình của Ngân Đình Sài Gòn tại Lầu 2 không chỉ dừng lại ở hương vị món ăn, mà còn nằm ở tư duy dịch vụ cá nhân hóa, ưu tiên trải nghiệm của khách hàng.

Trong bối cảnh nhiều chuỗi lẩu trên thị trường áp dụng thu phí lắt nhắt cho quầy gia vị hay tráng miệng, Ngân Đình Sài Gòn lựa chọn khẳng định vị thế thương hiệu bằng sự tri ân hào phóng. Thực khách khi trải nghiệm lẩu Triều Châu sẽ nhận đặc quyền sử dụng quầy gia vị thượng hạng cùng các món tráng miệng miễn phí. Mọi nhu cầu tinh tế đều được đội ngũ nhân viên chăm chút, chu đáo nhưng vẫn tôn trọng sự riêng tư của bàn tiệc.

Bên cạnh đó, concept lẩu mới tại Lầu 2 được bố trí phòng VIP dành cho những bữa tiệc thiết đãi riêng tư với trải nghiệm thưởng lẩu phong cách chuẩn thượng lưu.

Không gian lẩu phòng VIP

Có thể nói, việc trình làng concept "Thưởng vị lẩu tươi thượng hạng" kể từ ngày 12/8/2026 tại Lầu 2 không đơn thuần là sự bổ sung một món ăn mới vào menu. Đó là lời khẳng định cho bước chuyển mình đột phá của Ngân Đình Sài Gòn - một thương hiệu lâu đời luôn biết cách giữ chân khách hàng truyền thống đồng thời mở rộng vòng tay đón nhận thế hệ trẻ sành điệu.

Thông tin trải nghiệm và đặt bàn: Concept: Thưởng vị lẩu tươi thượng hạng (Teochew Hotpot)

Thời gian ra mắt: Từ ngày 12/08/2026

Địa điểm: Lầu 2, Nhà hàng Ngân Đình Sài Gòn (52-54-56 Đồng Khởi, Phường Sài Gòn, TP.HCM)

Hotline đặt bàn: 028 3982 6688

Bích Đào