Ngày 11/10, Công an phường Cái Răng (TP Cần Thơ) cho biết, đơn vị vừa làm rõ vụ thanh niên trộm vàng của mẹ bạn mình.

Hôm qua, chị T.X.H (44 tuổi, ngụ khu dân cư công trình 8, phường Cái Răng) đến công an phường trình báo bị mất trộm nhiều vàng, với tổng giá trị hơn 200 triệu đồng. Theo đó, chị H. cho biết tài sản bị mất gồm đôi bông tai, dây chuyền, nhẫn, vòng và tiền mặt.

Nghi can Phát được công an đưa đến nơi bán vàng trộm được. Ảnh: Công an Cần Thơ

Công an phường Cái Răng điều tra, xác minh và mời làm việc đối với Trần Hồng Phát (18 tuổi, ngụ phường Hưng Phú) - bạn của con chị H. Qua làm việc, Phát thừa nhận 2 lần trộm cắp tài sản khi đến nhà chị H. chơi.

Theo đó, ngày 26/9, Phát lén vào phòng của chị H. trộm lắc, đôi bông tai, chiếc vòng bằng vàng. Sau đó, thanh niên này mang vàng đi bán.

Ngày 9/10, Phát tiếp tục đến nhà chị H. chơi, rồi lén lên lầu vào phòng ngủ lấy trộm đôi bông tai, vòng và tiền mặt. Sau đó, Phát bán số vàng để tiêu xài cá nhân.