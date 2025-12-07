Nam rapper Đen Vâu vừa chính thức lên tiếng về những nghi vấn xoay quanh dự án Nuôi em đang gây xôn xao dư luận.

Đen Vâu khẳng định chỉ là người ủng hộ

Đen Vâu rất buồn khi theo dõi thông tin về dự án mà mình ủng hộ từ lâu. Nam rapper khẳng định bản thân và ê-kíp chỉ tham gia với tư cách người ủng hộ vật chất, tinh thần như nhiều mạnh thường quân khác. Hàng năm, anh vẫn đều đặn gửi chi phí lo bữa ăn cho các em nhỏ vùng cao. Đây là khoản từ túi tiền cá nhân, không phải từ doanh thu bài hát Nấu ăn cho em.

Nam rapper nhấn mạnh anh không phải là người sáng lập, không tham gia quản lý, vận hành hay quyết định sử dụng ngân sách. Anh đóng góp xuất phát từ niềm tin vào con người và mong muốn lan tỏa điều tốt đẹp cho cộng đồng.

Đen Vâu chia sẻ chính niềm tin từ dự án Nuôi em đã truyền cảm hứng để anh sáng tác ca khúc Nấu ăn cho em, đặc biệt sau chuyến đi thực tế lên vùng cao thăm các em.

Toàn bộ doanh thu từ bài hát được dành cho thiện nguyện, không chỉ cho Nuôi em mà còn cho các chương trình khác của ban ngành, nhà nước. Nam rapper hứa đăng lại link các lần chuyển khoản. Sau 1 tháng phát hành, ca khúc thu về 17.951 USD (gần 420 triệu đồng) sau thuế và chi phí. Đen Vâu làm tròn thành 500 triệu đồng gửi cho dự án.

Rapper Đen Vâu. Ảnh: FBNV

Đen Vâu kêu gọi khán giả bình tĩnh chờ câu trả lời

Đen Vâu thấu hiểu sự buồn bực của công chúng. Anh cho rằng số tiền ủng hộ đến từ công sức lao động, nếu sai sót này là sự thật thì niềm tin đổ vỡ không gì bù đắp. Tuy nhiên, nam rapper kêu gọi mọi người bình tĩnh chờ câu trả lời minh bạch từ đội ngũ Nuôi em trước khi kết luận.

Nam rapper khẳng định nếu có sai phạm được cơ quan chức năng kết luận, anh sẽ ủng hộ xử lý đến cùng để bảo vệ quyền lợi các nhà hảo tâm và quan trọng nhất là các em nhỏ. Dù kết quả thế nào, Đen Vâu vẫn hy vọng niềm tin, lòng trắc ẩn và tình yêu thương cho hoàn cảnh yếu thế luôn hiện hữu trong mỗi người con Việt Nam.

Phản hồi từ dự án Nuôi em

Dự án Nuôi em do Hoàng Hoa Trung sáng lập năm 2014, kết nối nhà hảo tâm nhận nuôi cơm trưa cho học sinh vùng cao với giá 8.500 đồng mỗi bữa. Mỗi năm, nhà hảo tâm đóng 1.450.000 đồng (150.000 đồng/tháng trong 9 tháng học và 100.000 đồng tiền cơ sở vật chất).

Từ ngày 6/12, mạng xã hội lan truyền bài đăng nghi ngờ tính minh bạch tài chính của dự án Nuôi em. Nhiều tài khoản phản ánh việc sai lệch, trùng mã nuôi em. Một số không thấy hình ảnh em mình nhận nuôi trong nhóm cập nhật hoặc thắc mắc cách vận hành, phân phối nguồn tiền.

Một khán giả từ TPHCM tham gia nhận em nuôi 3 năm từ 2022, mỗi năm đóng 1.450.000 đồng vào tài khoản Hoàng Hoa Trung. Cô buồn khi thấy hình ảnh bữa ăn các em thiếu chất, nhiều lúc chỉ có rau, ít trứng với cơm trắng. Hai năm đầu cô nuôi em trai, năm thứ 3 đổi sang em gái mà không được báo trước.

Chiều 7/12, Hoàng Hoa Trung có bài đăng ghi nhận phản hồi của cộng đồng. Anh cho biết sau khi tiếp nhận thông tin, các phụ trách đã họp khẩn với thành viên chủ chốt để kiểm tra, đối chiếu.

Dự án đang thu nhận thông tin để có bài tổng thể, sẵn sàng giải đáp các thắc mắc. Hoàng Hoa Trung cam kết phản hồi cụ thể các nghi vấn vào 22h tối 7/12.

Hiện tại, dự án Nuôi em ghi nhận 13 nhóm vấn đề mà cộng đồng đặt ra. Hoàng Hoa Trung khẳng định với tinh thần minh bạch, trách nhiệm, dự án sẵn sàng thông tin công khai, rõ ràng, đầy đủ. Anh cho biết đây là cơ hội để nhận diện, khắc phục tồn tại trong vận hành. Dự án cam kết phản hồi email, yêu cầu hỗ trợ, sẵn sàng phối hợp với cơ quan báo chí, cơ quan chức năng cung cấp thông tin bổ sung.

Đen Vâu hát "Nấu ăn cho em":