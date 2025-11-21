Sáng 21/11, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ 10h hôm nay các phương tiện được phép lưu thông trở lại qua đèo Ngoạn Mục trên Quốc lộ 27, trục kết nối TP Đà Lạt cũ (Lâm Đồng) với TP Phan Rang cũ (nay thuộc Khánh Hòa), sau gần 2 ngày tạm dừng vì sạt lở.

Các phương tiện đã được phép lưu thông trở lại qua đèo Ngoạn Mục. Ảnh: N.X

Trước đó, mưa lớn kéo dài từ ngày 19/11 đã khiến nhiều đoạn trên đèo Ngoạn Mục sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện. Trước tình hình này, tỉnh Khánh Hòa đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp khẩn cấp đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời tạm thời chốt chặn, dừng hoàn toàn việc lưu thông qua đèo để phục vụ công tác khắc phục.

Lực lượng chức năng hai tỉnh đã huy động nhân lực, máy móc san gạt đất đá, mở đường và kiểm tra địa chất các khu vực có nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Đến sáng nay, các điểm sạt lở lớn dọc tuyến đã được xử lý cơ bản, mặt đường thông thoáng trở lại. Sau khi đánh giá mức độ an toàn, cơ quan chức năng cho phép xe cộ lưu thông bình thường.

Lực lượng CSGT khuyến cáo tài xế lưu thông qua khu vực này cần chú ý quan sát biển cảnh báo và hạn chế di chuyển vào thời điểm thời tiết xấu để đảm bảo an toàn. Các đơn vị quản lý đường bộ cho biết sẽ tiếp tục theo dõi hiện trạng taluy, sẵn sàng ứng phó nếu phát sinh thêm tình huống nguy hiểm.

Đèo Ngoạn Mục (hay còn gọi là đèo Sông Pha) nằm trên Quốc lộ 27, tuyến giao thông huyết mạch kết nối Lâm Đồng với Khánh Hòa và các tỉnh miền Trung. Đây cũng là cung đường có địa hình hiểm trở, thường xuyên xảy ra sạt lở vào mùa mưa, đặc biệt khi xuất hiện mưa lớn kéo dài.