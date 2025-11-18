Tối nay (18/11), UBND xã Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng) thông tin, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận 11 người trên 5 xe tải chở nông sản và 3 ô tô của khách du lịch tại các vị trí khác nhau trên đèo Khánh Lê (địa phận tỉnh Khánh Hòa).

Lực lượng chức năng tiếp cận, giải cứu những người mắc kẹt trên đèo Khánh Lê. Ảnh: CSGT Công an Lâm Đồng

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, tối 16/11, trên Quốc lộ 27C đoạn qua đèo Khánh Lê bị sạt lở nghiêm trọng. Đất đá tràn xuống, chắn ngang, khiến đường nối Nha Trang với Đà Lạt bị tê liệt. Thời điểm này, nhiều phương tiện đang di chuyển trên đèo không thể quay đầu về Đà Lạt hoặc đến Nha Trang do nhiều điểm bị sạt lở.

Sự cố khiến 11 người trên các ô tô bị kẹt lại đèo Khánh Lê tại các vị trí khác nhau từ hôm 16 đến nay. Suốt hai ngày qua, những người này bị cô lập, không thể tiếp cận được nhu yếu phẩm.

Nhận được tin báo, Phòng CSGT Công an Lâm Đồng đã huy động máy múc, xe tải và nhân lực tìm cách tiếp cận, cứu người. Đến chiều tối nay, những người mắc kẹt đã được giải cứu. Hiện, sức khỏe của 11 người ổn định, được cung cấp thực phẩm, nước uống và đưa trở về Đà Lạt.

Lực lượng chức năng tìm cách tiếp cận, giải cứu người mắc kẹt trên đèo Khánh Lê. Ảnh: CSGT Công an Lâm Đồng

Trước đó, đêm 16/11, một ô tô khách chở 32 người chạy qua đèo Khánh Lê bị đất đá sạt lở đè trúng. Tai nạn khiến 6 người chết và 19 người bị thương.

Hiện, đèo Khánh Lê vẫn còn nhiều điểm sạt lở, giao thông bị chia cắt. Các đơn vị chuyên môn đang huy động máy móc, nhân lực để khắc phục.