Chiều 5/6, ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức trao các quyết định bổ nhiệm 25 hiệu trưởng, phó hiệu trưởng với 7 trường đại học và đơn vị thành viên.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM nhấn mạnh đây là dấu mốc đặc biệt, không chỉ công bố các quyết định về công tác cán bộ mà còn là dịp nhìn lại đội ngũ lãnh đạo trong bối cảnh phát triển mới của ĐH Quốc gia TPHCM.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM. Ảnh: VNU

Chúc mừng các nhân sự được bổ nhiệm, GS Nguyễn Thị Thanh Mai khẳng định mỗi quyết định không chỉ ghi nhận nỗ lực cá nhân mà còn gửi gắm niềm tin vào tập thể lãnh đạo đoàn kết, vững mạnh của các trường thành viên.

Theo GS Nguyễn Thị Thanh Mai, chức vụ không tự tạo ra giá trị; giá trị nằm ở cách sử dụng thẩm quyền để cải thiện tổ chức, củng cố đội ngũ, nâng cao chất lượng người học, mở rộng không gian khoa học và đóng góp thiết thực cho quốc gia.

Bà Mai cũng nhấn mạnh, ĐH Quốc gia TPHCM đang đứng trước bối cảnh mới khi giáo dục đại học, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành những động lực phát triển quan trọng. Trong đó, cơ hội lớn đi kèm yêu cầu cao về năng lực tổ chức, quyết tâm và trách nhiệm của người đứng đầu.

GS Nguyễn Thị Thanh Mai nhấn mạnh, toàn hệ thống phải tăng cường đoàn kết, liên kết và cộng hưởng nguồn lực; lãnh đạo các đơn vị phải hành động quyết liệt, hướng đến xây dựng hệ sinh thái đại học hiện đại, sáng tạo và hội nhập.

Dưới đây là danh sách 25 hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và nhân sự vừa được bổ nhiệm: