Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ CMC.

Keidanren vừa thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ CMC, vào vị trí Shingiin – Thành viên Hội đồng Tham nghị Liên đoàn Kinh tế Nhật Bản Keidanren.

Nhiệm kỳ của ông bắt đầu từ ngày tháng 6/2026 và kéo dài đến khi kết thúc Đại hội thường niên năm 2028 của Keidanren, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 5/2028.

Keidanren, tên đầy đủ là Japan Business Federation, là một trong những tổ chức kinh tế có ảnh hưởng hàng đầu Nhật Bản. Thành lập năm 1946, tổ chức này ra đời trong giai đoạn Nhật Bản tái thiết nền kinh tế sau Thế chiến II, sau đó phát triển thành diễn đàn quy tụ các tập đoàn, hiệp hội ngành nghề và tổ chức kinh tế địa phương.

Keidanren được xem là tiếng nói đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản, với sự tham gia của nhiều tên tuổi lớn như ANA Holdings, ITOCHU Corporation, Mitsui & Co., Hitachi, Panasonic Holdings, Nippon Steel, Mitsubishi Electric, Dai-ichi Life Holdings, Marubeni và Tokyo Gas.

Trong nhiều thập kỷ, tổ chức này đóng vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với Chính phủ Nhật Bản, tham gia đề xuất chính sách về kinh tế, công nghiệp, thương mại, đầu tư, lao động, môi trường, khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế.

Trong cấu trúc của Keidanren, Hội đồng Tham nghị là cơ chế tham vấn cấp cao, nơi đại diện các doanh nghiệp thành viên tham gia thảo luận những vấn đề lớn theo yêu cầu của Chủ tịch Keidanren.

Các nội dung tham nghị thường liên quan đến kinh tế, công nghiệp, xã hội, môi trường, khoa học kỹ thuật và các định hướng phát triển dài hạn của cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản.

Vì vậy, Shingiin không phải chức danh điều hành thường trực, mà là vai trò tham vấn chiến lược. Thành viên Hội đồng Tham nghị tham gia đóng góp góc nhìn chính sách, kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, đề xuất hợp tác và các sáng kiến có thể tác động đến quan hệ kinh tế của Nhật Bản với các đối tác quốc tế.

Việc một doanh nhân Việt Nam được bổ nhiệm làm Shingiin của Keidanren được xem là tín hiệu chiến lược đáng chú ý. Với CMC, đây là bước phát triển từ vai trò doanh nghiệp thành viên sang vị trí tham gia sâu hơn vào các hoạt động đối thoại và tham vấn trong cộng đồng kinh tế Nhật Bản.

Đại diện Keidanren đánh giá cao những đóng góp của ông Nguyễn Trung Chính trong thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ, chuyển đổi số và AI.