Đây cũng là bước đi quan trọng trong hành trình tái định vị thương hiệu và mở rộng thị trường xuất khẩu của Dh Foods trong giai đoạn mới.

Dh Foods tiếp tục tạo dấu ấn tại sự kiện quốc tế

Gia vị Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn tại châu Âu khi Dh Foods - thương hiệu gia vị nội địa hàng đầu lần thứ 3 góp mặt trong “Tuần hàng Việt Nam - Moon Festival 2025” tại đại siêu thị Carrefour Verdun (Pháp).

Không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại thường niên, sự kiện năm nay còn mang ý nghĩa chiến lược khi lần đầu tiên đưa sản phẩm Việt về tận vùng Grand Est - cửa ngõ kết nối trực tiếp với các thị trường Đức, Bỉ, Luxembourg và Thụy Sĩ.

Tuần hàng Việt Nam tại Verdun không chỉ giới thiệu sản phẩm mà còn là “tấm vé thông hành” giúp hàng hóa Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường hơn 5,5 triệu dân nơi đây. Với vị trí chiến lược ở “ngã tư châu Âu”, Grand Est được đánh giá là điểm đến lý tưởng để hàng Việt mở rộng xuất khẩu, tiếp cận người tiêu dùng khắp lục địa.

Theo ông Jérôme Dumont - Chủ tịch Hội đồng tỉnh Meuse, nhu cầu của người tiêu dùng Pháp đang dịch chuyển mạnh mẽ sang những sản phẩm mới lạ và khác biệt, mở ra cơ hội lớn cho các thương hiệu Việt Nam khẳng định chỗ đứng tại thị trường châu Âu.

Nhiều sản phẩm tiêu biểu của Dh Foods có mặt tại gian hàng siêu thị châu Âu

Trong lần trở lại thứ 3 này, Dh Foods tiếp tục gây chú ý với loạt sản phẩm gia vị đặc trưng mang đậm hồn Việt như Muối Tôm Tây Ninh, Muối Tiêu Lá Chanh, Muối Ớt Chanh Nha Trang cùng hai loại xốt đậu phộng dùng kèm gỏi cuốn và bún chả giò… Gian hàng gắn bó với những món ăn quen thuộc của ẩm thực Việt của Dh Foods thu hút đông đảo thực khách trải nghiệm và được đánh giá cao về chất lượng cũng như tính bản địa.

Dh Foods đặt mục tiêu có mặt tại ít nhất 30 quốc gia trong 5 năm tới

Sự kiện cũng diễn ra đúng thời điểm Dh Foods kỷ niệm 13 năm thành lập và bước vào giai đoạn tái định vị thương hiệu. Theo nhà sáng lập Nguyễn Trung Dũng, mục tiêu của doanh nghiệp không chỉ là làm mới hình ảnh mà còn truyền tải rõ nét giá trị “trẻ trung - sáng tạo - đáng tin cậy” và khẳng định khát vọng vươn ra toàn cầu của gia vị Việt.

Một góc nhỏ mang đậm màu sắc Việt được Dh Foods tái hiện thực tế trong sự kiện

Sự hiện diện liên tiếp của Dh Foods tại sự kiện ở Pháp không chỉ thể hiện năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt mà còn cho thấy gia vị Việt đang từng bước trở thành cầu nối văn hóa và là mũi nhọn xuất khẩu mới trên thị trường quốc tế.

Trong 5 năm tới, Dh Foods đặt mục tiêu có mặt tại ít nhất 30 quốc gia, đưa sản phẩm gia vị Việt trở thành lựa chọn quen thuộc trong gian bếp toàn cầu, từ châu Á đến châu Âu và Mỹ - những thị trường có tiêu chuẩn cao, cạnh tranh lớn.

“Tôi muốn khách hàng quốc tế nhìn nhận Việt Nam như một quốc gia có thể tạo ra những sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, an toàn cho sức khỏe, đồng thời vẫn giữ được sự phong phú, đa dạng và mang tinh thần “healthy” của ẩm thực Việt. Đưa hương vị Việt ra thế giới không chỉ là câu chuyện kinh doanh, đó là hành trình xây dựng niềm tự hào quốc gia từ những điều nhỏ bé nhất, như một lọ gia vị”, ông Dũng khẳng định.

Tuần hàng Việt Nam - Moon Festival 2025 tại Carrefour Verdun diễn ra từ ngày 1/10, do Thương vụ Việt Nam tại Pháp phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam, T&T Foods và hệ thống Carrefour tổ chức. Sự kiện nằm trong chuỗi xúc tiến thương mại và quảng bá văn hóa Việt Nam tại Pháp, mở ra cánh cửa mới để sản phẩm Việt tiếp cận sâu hơn với thị trường châu Âu.

(Nguồn: Dh Foods)