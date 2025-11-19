Sự trùng hợp về thời điểm không chỉ là dấu mốc ngẫu nhiên, mà là chiến lược được hoạch định kỹ lưỡng trong hành trình phát triển của doanh nghiệp này: Hội nhập - Đổi mới - Bền vững.

DHTI tại Canton Fair: Khẳng định năng lực cạnh tranh của nhà sản xuất Việt

Tháng 11/2025, DHTI tiếp tục hiện diện tại Canton Fair, hội chợ quy tụ hàng chục nghìn doanh nghiệp đến từ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việc duy trì sự tham gia định kỳ khẳng định đây không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại, mà là kênh chiến lược để doanh nghiệp kết nối, học hỏi và mở rộng hợp tác quốc tế.

DHTI tại Canton Fair - Khẳng định năng lực cạnh tranh của nhà sản xuất Việt

Tại sự kiện, DHTI giới thiệu các sản phẩm chủ lực từ vải không dệt và dịch vụ OEM/ODM - gia công, phát triển sản phẩm theo yêu cầu đối tác toàn cầu. Gian hàng của DHTI được thiết kế như không gian chia sẻ ý tưởng và tìm kiếm cơ hội hợp tác mới.

Đại diện DHTI chia sẻ:“Việc coi Canton Fair là một hoạt động thường niên giúp chúng tôi cập nhật xu hướng, tiêu chuẩn chất lượng và yêu cầu kỹ thuật quốc tế, từ đó hoàn thiện quy trình sản xuất tại Việt Nam và khẳng định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt trên thị trường”.

Bước tiến mới - Nền tảng nội lực cho giai đoạn mới

Song song với hoạt động tại Canton Fair, DHTI đang hoàn tất giai đoạn chuẩn bị và khởi động kỹ thuật cho nhà máy mới tại Hải Phòng - một trong những dự án trọng điểm trong kế hoạch nâng cấp năng lực sản xuất và hướng tới chuẩn quốc tế trong lĩnh vực sản phẩm từ vải không dệt và chăm sóc cá nhân.

Nhà máy có tổng diện tích 25.000 m², giai đoạn 1 đưa vào sử dụng 18.000 m², trang bị 15 dây chuyền tự động, trong đó gồm 8 dây chuyền khăn ướt, 7 dây chuyền khăn giấy khô, cùng hệ thống máy in, máy thổi chai và làm bao bì tự động tạo nên chuỗi sản xuất khép kín. Công suất thiết kế đạt 800.000 sản phẩm/ngày, riêng khu vực sản xuất hóa - mỹ phẩm có thể cung ứng 20.000 lít/ngày.

Việc đầu tư công nghệ tự động hóa không chỉ giúp DHTI tăng đáng kể năng lực sản xuất, mà còn nâng cao tính linh hoạt trong việc đáp ứng đơn hàng OEM/ODM. Mô hình vận hành mới cho phép doanh nghiệp tối ưu chi phí, rút ngắn thời gian giao hàng và đảm bảo chất lượng đồng nhất - yếu tố then chốt trong hợp tác quốc tế.

Hai hoạt động - tham dự Canton Fair và khởi động nhà máy mới - vì thế không tách rời mà bổ trợ cho nhau: hội nhập ra bên ngoài đi cùng củng cố nội lực bên trong, tạo thế phát triển bền vững cho giai đoạn mới của DHTI.

Không chỉ tập trung mở rộng quy mô, DHTI định hướng phát triển theo triết lý “Tốt nhất và Tốt hơn nữa”

Với nhà máy mới, DHTI tăng đáng kể năng lực sản xuất và linh hoạt hơn trong việc đáp ứng các đơn hàng OEM/ODM

Triết lý phát triển - “Tốt nhất và Tốt hơn nữa”

Không chỉ dừng ở mở rộng quy mô, DHTI lựa chọn con đường đổi mới liên tục làm nền tảng cho sự phát triển lâu dài. Chính tinh thần này giúp DHTI liên tục thích ứng với thay đổi của thị trường, cập nhật tiêu chuẩn toàn cầu và cải tiến sản phẩm theo hướng an toàn, thân thiện, bền vững.

Không chỉ tập trung mở rộng quy mô, DHTI định hướng phát triển theo triết lý “Tốt nhất và Tốt hơn nữa”

Định hướng này cũng phản ánh tầm nhìn dài hạn của DHTI: phát triển năng lực Việt bằng tiêu chuẩn quốc tế, thay vì chạy theo tăng trưởng ngắn hạn. Khi mỗi bước đi đều dựa trên tinh thần học hỏi và khát vọng hoàn thiện, DHTI không chỉ củng cố vị thế trong nước mà còn tiến gần hơn mục tiêu trở thành nhà sản xuất OEM/ODM uy tín của Việt Nam - mang giá trị Việt vươn xa thị trường quốc tế.

Minh Hòa