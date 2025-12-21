Không riêng những mẫu xe sang hàng hiếm, các mẫu siêu xe được ưa chuộng tại Việt Nam cũng cho thấy mức khấu hao lớn sau thời gian ngắn sử dụng. Dù vậy, đây là món hời dành cho khách hàng mua xe cũ nhờ tiết kiệm được khoản tiền lên đến vài tỷ đồng thay vì mua xe mới.

Ảnh: Triệu Hưng

Đơn cử như chiếc Lamborghini Urus Performante đang được chào bán trên thị trường xe cũ gần đây. Theo chia sẻ của người bán, xe thuộc đời 2023, đăng ký lần đầu năm 2024 và bảng đồng hồ công-tơ-mét đang hiển thị ở mức hơn 6.600 km. Mức giá được người bán đưa ra là hơn 16 tỷ đồng.

Ảnh: Triệu Hưng

Mẫu siêu SUV này có giá niêm yết từ 16,5 tỷ đồng, tuy nhiên tính kèm các tùy chọn mua thêm và chi phí lăn bánh, chủ xe phải bỏ ra số tiền không dưới 21 tỷ đồng để sở hữu chiếc xe. Như vậy, sau 1 năm lăn bánh, chiếc Urus đã mất giá hơn 5 tỷ đồng, ngang ngửa giá một chiếc Mercedes-Benz S 450 “đập hộp”.

Ảnh: Triệu Hưng

Khoản lỗ này khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, bởi tương đương với mức khấu hao này lên tới 24% so với giá trị xe thời điểm mua mới dù xe mới sử dụng 1 năm. Cách đây 3 tháng, chiếc Lamborghini Urus Performante của đại gia Hà Nội cũng rớt giá gần 5 tỷ đồng chỉ sau gần 3.000 km lăn bánh.

Ảnh: Triệu Hưng

Về ngoại thất, xe mang màu sơn vàng tươi đặc trưng của thương hiệu siêu xe Ý. Chủ nhân cũ đã đổi sang màu hồng theo sở thích bằng phương pháp dán decal, đồng thời giúp bảo vệ nước sơn đắt tiền của xe.

Ảnh: Triệu Hưng

Chiếc siêu SUV trị giá hơn 16 tỷ đồng có tùy chọn nhiều chi tiết ở ngoại thất trang trí bằng sợi carbon, gồm nắp ca-pô, bộ chia gió cản trước, ốp hốc gió, ốp sườn, bộ khuếch tán đuôi xe, cánh lướt gió đuôi xe và mui xe. Riêng tùy chọn này đã có giá không dưới 500 triệu đồng.

Ảnh: Triệu Hưng

Bộ mâm xe là loại đa chấu kích thước 23 inch, phối hai tông màu sáng tối và phay sáng bề mặt. Cùm phanh phía sau màu vàng nổi bật, tạo nên phong cách “tông xuyệt tông” với ngoại thất.

Ảnh: Triệu Hưng

Nội thất chiếc Urus Performante này dùng tông màu đen chủ đạo, kết hợp cùng màu vàng ở đường viền và đường chỉ khâu. Ghế ngồi thể thao bọc da cao cấp và vật liệu Alcantara. Hàng ghế sau gồm 3 chỗ ngồi, với tựa tỳ tay di động. Vô-lăng bọc hoàn toàn bằng vật liệu Alcantara.

Ảnh: Triệu Hưng

Nhiều chi tiết ốp sợi carbon trang trí như cụm điều khiển trung tâm, ốp táp-pi cửa, táp-lô. Đặc biệt, tùy chọn hệ thống âm thanh cao cấp Bang & Olufsen của xe gồm 21 loa. Riêng tùy chọn này có giá ước tính lên tới hàng trăm triệu đồng.

Ảnh: Triệu Hưng

“Trái tim” của chiếc Lamborghini Urus Performante là cỗ máy V8 4.0L tăng áp kép, cho ra công suất tối đa 657 mã lực và mô-men xoắn 850 Nm. Sức mạnh được truyền đến bốn bánh qua hộp số tự động ZF 8 cấp. Nhờ đó, xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,3 giây, nhanh hơn 0,3 giây so với bản tiêu chuẩn và đạt vận tốc tối đa 306 km/h.

Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu hao nhiên liệu chiếc siêu SUV trên cao tốc / hỗn hợp lần lượt là 13/17 lít/100 km. Với đường đô thị, con số này thậm chí tăng lên mức 19-20 lít/100 km.

