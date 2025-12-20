Thông thường, xe ô tô gia đình thường có mức “ODO” khoảng 15.000-20.000km mỗi năm. Nếu sử dụng nhiều hơn, con số này có thể tăng lên mức 30.000-40.000km. Với xe sang, “ODO” mỗi năm của xe cũng tương tự, thậm chí ít hơn do chủ xe sử dụng nhiều chiếc xe khác nhau.

Tuy nhiên, một chiếc Lexus RX chào bán trên thị trường xe cũ mới đây khiến không ít người bất ngờ, khi xe thuộc đời 2024 nhưng đã lăn bánh hơn 81.000 km chỉ sau hơn 1 năm sử dụng. Theo đơn vị kinh doanh xe cũ, xe đang được chào bán với giá 3,1 tỷ đồng, rẻ hơn khoảng 300 triệu so với một số xe cùng đời trên thị trường nhưng “ODO” thấp hơn.

Đây là điều hiếm thấy của những chiếc xe sang chào bán trên thị trường xe cũ. Mức “ODO” này cho thấy chủ xe sử dụng khá nhiều, gần bằng những chiếc xe taxi công nghệ hay xe dịch vụ cá nhân chạy gần. Đơn vị kinh doanh xe cho biết, họ giữ nguyên số trên đồng hồ công-tơ-mét thay vì tua “ODO” để tăng giá trị xe, dù “chất” xe không khác gì những xe chạy 20.000km.

Lexus RX hiện được bán chính hãng với bốn phiên bản: 350 Premium, 350 Luxury, 350 F Sport và 500h F Sport Performance. Chiếc xe trong bài là bản RX 350 Premium. Thời điểm mua mới, chủ xe phải bỏ ra số tiền hơn 3,7 tỷ đồng để hoàn tất thủ tục lăn bánh, do xe mang biển số TP.Hải Phòng. Như vậy, sau 1 năm sử dụng, chiếc xe đã mất giá hơn 600 triệu - ngang ngửa giá niêm yết một chiếc Mitsubishi Xforce.

Dù đã lăn bánh hơn 81.000km, tổng thể chiếc xe Lexus RX 350 2024 còn rất mới. Ngoại thất xe sơn màu trắng ngọc trai, chưa xuất hiện một vết xước nhỏ. Điều này hoàn toàn dễ hiểu do các chủ xe sang thường chăm xe rất kỹ, sử dụng dịch vụ “spa” cao cấp hơn xe bình dân.

Với thế hệ mới, Lexus RX dù bớt đi các chi tiết mạ crôm nhưng vẫn giữ vẻ sang trọng vốn có và được đánh giá có phần “trẻ trung” hơn bản tiền nhiệm. Cụm đèn chiếu sáng LED mang thiết kế góc cạnh, sắc sảo. Lưới tản nhiệt tràn viền giúp liền lạc với thân xe hơn. Đuôi xe đơn giản nhưng gây chú ý với dải LED kéo dài vắt ngang.

Xe sử dụng bộ mâm đa chấu hoàn thiện hai tông màu sáng-tối, kích thước 21 inch tiêu chuẩn. Bề mặt mâm đã xuất hiện một số vết xước nhỏ nhưng không đáng kể. Đây là điều khó tránh khỏi trên một chiếc xe di chuyển nhiều như chiếc RX này.

Khoang nội thất chiếc Lexus RX 350 2024 gây bất ngờ hơn, khi mọi chi tiết đều khá mới. Ghế ngồi bọc da cao cấp còn căng, không có một vết nhăn.

Chi tiết dễ nhận biết chiếc xe đã sử dụng nhiều là vô-lăng và cần số có sự “lão hóa” nhẹ, bởi hai bộ phận này được người lái cầm nắm nhiều nhất trong quá trình xe vận hành.

Các tiện nghi trên mẫu xe sang Nhật Bản này có thể kể đến như màn hình giải trí trung tâm kích thước 14 inch kèm kết nối Apple CarPlay không dây, gương chiếu hậu trong xe dạng kỹ thuật số, hệ thống âm thanh 12 loa tiêu chuẩn, điều hòa 3 vùng kèm chức năng lọc không khí, sạc không dây,…

Lexus RX 350 2024 dùng động cơ I4 tăng áp 2,4 lít, sản sinh công suất tối đa 275 mã lực và mô-men xoắn cực đại 430 Nm. Sức mạnh truyền đến bốn bánh xe thông qua hộp số tự động 8 cấp.

Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu hao nhiên liệu đường đô thị / cao tốc / hỗn hợp trên mẫu xe sang này lần lượt là 11,9 / 7,3 / 9,0 lít/100 km.

