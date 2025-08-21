Các mẫu sedan thể thao tại Việt Nam vốn ít được ưa chuộng do giá bán khá cao. Những chủ sở hữu dòng xe này thường có sự yêu thích và niềm đam mê rất lớn, bởi mức giá của xe thậm chí đủ để tìm mua những chiếc xe thể thao 2 cửa với hiệu năng cùng thiết kế ấn tượng hơn.

Cách đây không lâu, một chiếc BMW M3 lên sàn xe cũ với giá bán khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, đây là một trong những mẫu sedan thể thao được nhiều tay chơi trong nước săn đón. Tuy nhiên, mức giá người bán đưa ra lên tới 5,4 tỷ đồng khiến nhiều người phải đắn đo.

Cụ thể, chiếc BMW M3 số sàn này thuộc đời 2021, về Việt Nam từ giữa năm 2022 và nhập khẩu bởi một đơn vị kinh doanh xe tư nhân nổi tiếng ở TPHCM. Đây cũng là chiếc M3 thế hệ mới (G80) đầu tiên có mặt ở nước ta. Xe hiện đã lăn bánh 328km.

Mức giá trên hiện đang cao hơn xe mới chính hãng, bởi đại lý BMW hiện đã nhận đặt mua mẫu M3 với giá khởi điểm từ 4,999 tỷ đồng chưa gồm các tùy chọn thêm. Nếu tính thêm các trang bị thêm và phí trước bạ, ước tính giá xe mới ở mức 6,5 tỷ đồng.

Dù vậy, chiếc M3 2021 vẫn được nhiều người cho rằng đáng giá bởi đây là chiếc duy nhất tại Việt Nam trang bị hộp số sàn, thứ mang đến cảm xúc phấn khích hơn khi cầm lái.

Ngoại thất xe sơn màu đen bóng, đi kèm các chi tiết trang trí sơn màu đen tương tự. Cụm đèn chiếu sáng của xe là loại đèn laser cao cấp, cho khả năng chiếu sáng tốt hơn đèn LED thông thường. Bộ mâm xe mang thiết kế đa chấu màu đen, kích thước 19 inch bánh trước và 20 inch bánh sau. Bên trong nổi bật với cùm phanh màu đỏ.

Tương tự ngoại thất, nội thất chiếc BMW M3 2021 cũng sử dụng tông màu đen chủ đạo và không có tùy chọn ốp trang trí bằng sợi carbon. Một số trang bị tiêu chuẩn của xe gồm vô-lăng M thể thao bọc da, ghế trước có sưởi kèm chỉnh điện/nhớ vị trí và bọc da Merino cao cấp, điều hòa tự động 3 vùng, màn hình giải trí 10,25 inch, bảng đồng hồ 12,3 inch cùng hệ thống âm thanh Harman Kardon 16 loa.

Bậc cửa xe thậm chí chưa bóc lớp nilon bọc để giữ độ mới cho xe, bởi đây là vị trí dễ bị xước do quá trình ra vào của người lái.

BMW M3 2021 được trang bị động cơ 6 xy-lanh thẳng hàng tăng áp kép, dung tích 3.0L, cho ra công suất 473 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 550 Nm. Cỗ máy này kết hợp cùng hệ dẫn động cầu sau và hộp số sàn 6 cấp, khác với bản số tự động chính hãng dùng hệ dẫn động 4 bánh. Nhờ đó, chiếc xe thể thao có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,2 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 250 km/h.

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!